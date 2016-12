Bienen suchen Entscheidung Der HCR hat drei wichtige Spiele vor sich.

Lisa Marie Preis hat mit HCR in den kommenden drei Spielen drei wichtige Entscheidungen vor sich. © PR

Handball, 2. Bundesliga Frauen. In den nächsten drei Spielen bestimmen die Rödertalbienen den Kurs, wo es im Spieljahr hingeht. Die Alternativen bewegen sich zwischen Tabellenspitze und Mittelfeld. Dabei hat es die Vorweihnachtszeit in sich. Am kommenden Sonnabend muss das Team um Lisa Marie Preis beim punktgleichen Tabellendritten DJK/MJC Trier antreten, ehe es eine Woche später zum absoluten Showdown beim Spitzenmatch gegen den Topfavoriten HSG Bensheim Auerbach in der Großröhrsdorfer Sporthalle kommt. Unmittelbar vor dem Fest dann das nächste Highlight im Mitteldeutschen Derby gegen den SV Union Halle Neustadt. Drei Spiele, die an Brisanz kaum zu überbieten sind. Anwurf in der Arena Trier ist am Samstag 19.30 Uhr. (az)Foto:

