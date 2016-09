Bienen starten in den DHB-Pokal Die Rödertalbienen haben am Sonnabend eine kurze Reise vor sich. Ab 19 Uhr spielt der Zweitligist in Markranstädt. Die Sachsenligisten starten am Wochenende in die Punktspiele.

Isa-Sophia Rösike und ihr HC Rödertal wollen auch nach dem Abpfiff in Markranstädt gut lachen haben. Der Zweitbundesligist ist beim Drittligaaufsteiger favorisiert. © Christian Kluge

Handball. Jetzt ist auch bei den Handballern und Handballerinnen des Landkreises wieder volles Programm. Das höchstklassigste Team der Region, Zweitbundesligist HC Rödertal, muss sich bei seinem Saisonauftakt beim Drittligaaufsteiger SC Markranstädt beweisen. Mit rund 150 Kilometern haben die Rödertalbienen dabei eine vergleichsweise kurze Anreise vor sich. Der Anwurf erfolgt am Sonnabend um 19 Uhr im Sportcenter Markranstädt. Das HCR-Team von Trainer Karsten Moos ist der klare Favorit und will auf jeden Fall einen Saisonfehlstart vermeiden. Insgesamt stehen in der ersten Runde des DHB-Pokals 20 Partien auf dem Programm.

Schwerer Auftakt für Cunewalde

Nach dem klaren Pokalsieg über die HSG Riesa/Oschatz II geht es für den HV Oberlausitz Cunewalde nun endlich auch in der Sachsenliga los. Co-Trainer Florian Sieber vom HVO: „Von nun an wird sich zeigen, ob sich das Schwitzen in der Vorbereitung gelohnt hat und auch die spielerische Note stimmt.“ Gleich zu Beginn der neuen Spielserie haben die Cunewalder dabei eine harte Nuss vorgesetzt bekommen. Mit der zweiten Vertretung des HC Elbflorenz wartet in Dresden gleich einer der Favoriten auf dem Staffelsieg. HVO-Coach John meint vor dem Auftakt: „Ich habe im Vorfeld natürlich die ein oder andere Information von Testspielgegnern der Elbestädter bekommen. Dabei habe ich oft zu hören bekommen, dass es schwer werden wird, diese Mannschaft zu schlagen. Mit Matschos und Blasczyk haben sie zwei weitere Hochkaräter mit Zweitliga-Erfahrung in den Kader bekommen. Ich sehe uns daher in der Rolle des Außenseiters.“

Zudem müssen die Oberlausitzer einen verletzungsbedingten Rückschlag verkraften. Tim Baugstatt fällt voraussichtlich für die nächsten sechs Wochen aus, da er im Pokalspiel eine Fraktur am Daumen erlitt. „Natürlich trifft uns der kurzfristige Ausfall von Tim erheblich, da er sich zuletzt in blendender Verfassung zeigte und in Oschatz sechs Tore warf“, ärgert sich Coach John. „Ob uns Gary Biele am Sonntag zur Verfügung steht, wird sich kurzfristig entscheiden. Bei ihm droht zum Glück kein längerfristiger Ausfall.“

Auch die Zuschauer dürfen gespannt sein, wie sich der HVO im ersten Ligaspiel präsentiert, immerhin hat man sich sehr gut verstärken und die zahlreichen Abgänge kompensieren können. Vor allem in der Breite scheinen die Cunewalder so gut besetzt wie in noch keiner Spielzeit vorher. Daher haben sie sich vor der Saison mit Platz vier bis sechs ehrgeizige Ziele auf die Fahnen geschrieben. „Man darf nicht unterschätzen, dass wir eine große Veränderung im Kader vornehmen mussten. Mit Vanek und Kästner fehlen zudem zwei Spieler mit großer Erfahrung, die gerade in engen Spielen ein Faktor für uns waren. Dennoch bin ich für die Saison optimistisch. Und auch in Dresden werden wir uns nicht kampflos ergeben. Natürlich wollen wir Zählbares holen.“

HVH Kamenz gastiert in Radeburg

Den Kamenzer Männern steht zum Punktspielauftakt am Sonnabend um 17 Uhr in Radeburg gleich ein Hammer bevor. Bei den gut verstärkten Gastgebern wird es für die Männer von Coach Matthias Wolf gleich ernst. Der TSV ist immerhin einer der Aufstiegsfavoriten. Nachdem die Ära von HVH-Trainer Steffen Wohlrab und seinem Mannschaftsleiter Frank Scheibe nach der letzten Saison abgelaufen ist, wird ein neuer erfolgreicher Anlauf besonders auch von den Kamenzer Fans erhofft.

2015/16 agierten beide Teams in den Punktspielvergleich auf Augenhöhe. Das Spiel in Radeburg gewann der TSV ganz knapp mit 29:28. Am 24. April revanchierte sich der HVH in eigener Halle mit 30:27. Dabei stand im Team der Radeburger in der Vorsaison kein herausragender Torjäger. Der beste TSV-Werfer Mario Scholz belegte mit seinem 95 Tore nur Platz 16 unter den besten Werfern der Sachsenliga. In der Tabelle trennten Radeburg auf Platz vier (27:17) und Kamenz als Sechster auch nur sechs Zähler. Das Torverhältnis sah fast exakt umgekehrt aus. Radeburg erzielte 658:614 Treffer, Kamenz 611:647.

Spektakulär beginnt die Sachsenliga für die Radeberger Frauen. Allerdings können die erst einmal am Sonntag ab 17 Uhr auf den Heimvorteil bauen. Dann erwartet die Mannschaft von Trainer Sebastian Hartmann die dritte Mannschaft vom Bundesligisten HC Leipzig. Als Ausbildungsmannschaft ist die mit den ganz jungen Spielerinnen immer eine große Unbekannte der Liga. Ohne große Zugänge werden sich die starken Bierstädterinnen aber auf ihr eigenes Spiel verlassen können.

Ebenfalls am Sonntag um 15 Uhr starten die Radeberger Herren in die Verbandsliga. Das gut aufgestellte Team von Marcus Kutzner will gleich von Beginn an Klasse beweisen. Mit dem ESV Dresden kommt einer der Ligafavoriten ins BSZ. Schwer dagegen werden es in diese Serie wieder die Pulsnitzer haben. Zudem müssen sie gleich zu Beginn nach Ebersbach fahren, um bei den schwer zu bespielenden Neugersdorfern zu bestehen. Neu-Trainer Michael Schwenke will dennoch morgen ab 18 Uhr mit seinem Team dort punkten. (ck/fs/en)

zur Startseite