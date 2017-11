Bienen reisen nach Göppingen Trainer Karsten Knöfler muss bei der Partie womöglich auf sechs Stammspielerinnen verzichten. Das wird keine leichte Aufgabe.

Auf einen hart zu packenden Gegner müssen sich die Rödertalbienen (in Gelb) auch am Sonnabend ab 19 Uhr gefasst machen. Gastgeber FRISCH AUF Göppingen hat als Tabellenneunter erst 2:8 Zähler gesammelt und braucht jeden Punkt. © Henry Lauke

Handball-Bundesliga Frauen. Am kommenden Sonnabend steigt das letzte Ligaspiel der Rödertalbienen vor der langen Weltmeisterschafts-Pause. Dazu reist die Mannschaft von Coach Karsten Knöfler in die EWS-Arena nach Göppingen. Nach der zweiwöchigen Handballpause wird es für den HC Rödertal kurz vor der anstehenden Heim-WM noch einmal ernst. Gastgeber FRISCH AUF Göppingen belegt mit 2:8 Punkten aktuell den neunten Tabellenplatz. Durch einen Sieg im Auswärtsspiel könnte man mit den Gastgeberinnen gleichziehen. Dass dies keinesfalls unmöglich ist, hat vor allem die erste Hälfte des letzten Heimspiels gegen Bayer 04 Leverkusen gezeigt.

Die Mannschaft von Göppingens Trainer und Geschäftsführer Aleksandar Knezevic legte einen holprigen Start hin und konnte in der Liga bisher nur gegen den anderen Aufsteiger Bensheim/Auerbach einen Sieg (27:19) feiern. Da sich der Göppinger Kader im Vergleich zur Vorsaison kaum verändert hat, kam diese Situation doch recht unerwartet.

HCR-Coach Karsten Knöfler hat sich auch mit diesem Gegner intensiv beschäftigt und sagte im Vorfeld der Partie über den Kader der Göppingerinnen: „Die Abgänge von Klaudia Pielesz zum MKS Zaglebie Lubin und Ana Petrinja zur TG Nürtingen konnten durch die Zugänge von Lea Schuhknecht aus Nürtingen, Karin Weigelt vom HBC Celles-sur-Belle und Alexandra Sviridenko, die von den Füchsen Berlin kam, kompensiert werden. Im Vergleich zu uns kann Göppingens Trainer Aleksandar Knezevic also auf eine eingespielte Truppe zurückgreifen.“

Besonders sollte die Abwehr der Rödertalbienen auf Michaela Hrbkova achten. Die letztjährige Torschützenkönigin der Liga (210 Tore) und „Spielerin der Saison“ hat auch in der aktuellen Spielzeit bereits 33/10 Tore erzielt. Ihr folgen teamintern die beiden Rückraumspielerinnen Maxime Struijs (23/13 Treffer) und Prudence Kinlend (18) sowie Kreisläuferin Petra Adamkova mit 19 Toren.

Nach Pokal-Aus sicher hochmotiviert

Nach dem Ausscheiden im DHB-Pokal vor Wochenfrist gegen die HSG Bad Wildungen (20:25) sollten die Göppingerinnen bei ihrem zweiten Spiel vor heimischem Publikum bis in die Haarspitzen motiviert sein. „Göppingen hat gegen die Flames gezeigt, dass sie heimstark sind. Zuletzt im DHB-Pokal konnte man die offensive 3-2-1-Abwehr und körperliche Stärke sehen. Daher müssen meine Spielerinnen in jeder Sekunde hellwach und konzentriert sein“, weiß auch HCR-Trainer Knöfler.

Die Rödertalbienen waren im DHB-Pokal bereits in der zweiten Runde gescheitert. So hatte die Mannschaft zwei Wochen Zeit, um sich im Training auf diese Partie vorzubereiten. Daher sollte auch die Niederlage gegen Bayer 04 Leverkusen (17:28) keine Rolle mehr in den Köpfen der Mädels spielen. Das letzte Heimspiel zeigte, dass dem HCR in den wichtigen Phasen des Spiels bisher noch die nötige Erfahrung fehlt. Wenn es der Mannschaft rund um die zurückgekehrten Tamara Bösch und Michelle Urbicht gelingt, über die vollen 60 Minuten konzentriert zu bleiben, Fehler zu minimieren und an ihre Leistungsgrenze zu gehen, können sie an das Niveau der Topvereine heranreichen und in dieser Saison sicherlich noch für die eine oder andere Überraschung sorgen.

Trotz der langen Regenerationszeit kann HCR-Trainer Karsten Knöfler nicht aus dem Vollen schöpfen. Definitiv zu Hause bleibt – neben den beiden Langzeitverletzen Sandra Szary und Grete Neustadt – Lisa Loehnig wegen einer Rückenverletzung. Izabella Nagy plagt sich erneut mit Knieproblemen und Egle Alesiunaite ist krank, sodass ein Einsatz der beiden unwahrscheinlich erscheint. Joanna Rode befindet sich derweil auf dem Weg der Besserung. Ob ein Comeback am Sonnabend noch zu früh kommt, entscheidet sich erst kurzfristig.

Der Bienentross startet am Sonnabend um 9 Uhr in Großröhrsdorf und macht um 9.30 Uhr am Elbepark in Dresden halt, bevor es dann weiter in Richtung Göppingen geht. Alle Fans der Rödertalbienen, die sich nicht mit auf den Weg machen zur rund 500 Kilometer entfernten EWS-Arena, können das Spiel auch im Livestream im Internet verfolgen.

