Bienen mit neuem Geschäftsführer Kai Kaufmann leitet nun die Geschäfte der Handballclub Rödertal GmbH.

Der 47-jährige Kai Kaufmann aus Lichtenberg verstärkt das Führungsteam beim HC Rödertal. © PR

Handball-Bundesliga Frauen. Die Rödertalbienen verstärken sich weiter. Diesmal allerdings nicht auf dem Spielfeld, sondern in der Vereinsorganisation. Bereits seit einigen Wochen unterstützt der 47-jährige Kai Kaufmann aus Lichtenberg das Führungsteam um Präsident Andreas Zschiedrich. Im Oktober wurde er zum Geschäftsführer der Handballclub Rödertal GmbH bestellt und verantwortet hier das kaufmännische Ressort.

Er spielte selbst Handball in Pulsnitz und später in Chemnitz. „Irgendwann habe ich Familie, Beruf und Sport nicht mehr so unter einen Hut bekommen und mit Handball komplett aufgehört. Das Projekt HC Rödertal habe ich aber durch ganz persönliche familiäre Beziehungen immer verfolgt“, so Kai Kaufmann und ergänzt: „Frühere und aktuelle Mitglieder des Präsidiums sind auf mich zugekommen und haben mich in Gesprächen mit ihrer Begeisterung und der bisherigen Bilanz überzeugt. Der erfolgreich gewachsene Verein braucht mehr Schultern, die ihn tragen. Und ich hoffe, es stoßen noch weitere sportbegeisterte Menschen dazu, die uns unterstützen. Es lohnt sich, die Rödertalbienen als Aushängeschild unserer Heimatregion zwischen Dresden und Bautzen gemeinsam weiter voranzubringen.“

Kai Kaufmann ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und ist Prokurist bei einem Energiedienstleister, bei dem er den Bereich Marketing und Kundenservice leitet. Er sieht seinen Beitrag darin, dem Leistungshandball und der Nachwuchsentwicklung beim HC Rödertal ein stabiles organisatorisches und wirtschaftliches Fundament zu sichern.

Das nächste HCR-Heimspiel findet am 27. Dezember statt. (pr)

