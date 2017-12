Bienen kassieren achte Saisonniederlage Der HC Rödertal hatte auch diesmal kein Glück.

Großröhrsdorf. 926 Zuschauer sorgten am Mittwochabend in der ausverkauften Sporthalle am Gymnasium in Großröhrsdorf für eine grandiose Kulisse. Leider konnte auch die zahlreiche Unterstützung der Fans den HC Rödertal nicht zum ersten Sieg der Saison tragen. Am Ende stand eine 27:34 (13:18)-Niederlage gegen die HSG Blomberg-Lippe auf der Anzeigetafel. HCR-Chefcoach Karsten Knöfler musste dabei allerdings auf Sarolta Selmeci – immerhin seine erfolgreichste Rückraumspielerin – verzichten. Er sagte nach der achten Saisonniederlage: „Die Stimmung war sensationell und hat meinen Mädels sicherlich geholfen. Wir haben uns im Angriff und in der Abwehr gesteigert. Lediglich im athletischen Bereich sind wir noch nicht auf dem Niveau, das wir anstreben.“ Am Sonnabend um 18 Uhr erwartet die Rödertalbienen dann ein echter Kracher. In der Salza-Halle bestreitet der HCR das Ostderby gegen den momentanen Tabellenführer Thüringer HC. (pr)

