Bienen hoffen auf den Heimvorteil Die HCR-Frauen treffen nach zwei Wochen Pause auf Mitaufsteiger Bensheim/Auerbach. Die Teams aus der Oberliga müssen reisen.

Stefanie Hummel vom HC Rödertal (Mitte) erzielte zuletzt sechs Tore. © Christian Skomudek

Handball. Nach einem spielfreien Wochenende ist es endlich wieder soweit. Die Rödertalbienen haben am Sonnabend einen Heimspieltag Der HCR empfängt in der Halle am Schulzentrum in Großröhrsdorf um 17.30 Uhr die HSG Bensheim/Auerbach. Der neue HCR-Trainer Maximilian Busch gibt dabei sein Heimspieldebüt und will nach der 24:33-Niederlage gegen den TV Nellingen ein Zeichen setzen.

„Wir haben ein enorm wichtiges Spiel vor uns, in das wir sehr gut vorbereitet gehen werden“, erklärt Busch vor der Partie. „Wichtig wird sein, dass uns die Fans 60 Minuten nach vorne peitschen, damit wir am Ende gemeinsam den Sieg feiern können. Ich freue mich sehr auf die tolle Kulisse und die besondere Atmosphäre, die in der Halle herrscht.“

In der letzten Saison standen sich beide Mannschaften noch eine Spielklasse tiefer gegenüber. Damals konnte die HSG Bensheim/Auerbach mit 31:24 im Rödertal gewinnen. Die Bienen revanchierten sich mit einem 24:23-Sieg in der Rückrunde. Nun kommt es zum erneuten Duell, allerdings mit unterschiedlichen Ausgangslagen. Die Flames sind inzwischen – trotz sieben Niederlagen zu Saisonbeginn – in der Bundesliga angekommen.

Große Kulisse in Großröhrsdorf

Mit vier Punkten aus den letzten vier Spielen – darunter der Überraschungssieg gegen die TuS Metzingen – ist die Mannschaft von Heike Ahlgrimm auf dem aufsteigenden Ast. Vor Wochenfrist musste die HSG beim 27:32 gegen den Buxtehuder SV die erste Niederlage des Jahres hinnehmen. Trotz des jüngsten Misserfolgs konnten die Flames mit ihrer offensiven Abwehr und dem schnellen Umschaltspiel überzeugen. Dabei kann Cheftrainerin Ahlgrimm auf einen eingespielten Kader zurückgreifen, der nur punktuell verstärkt wurde.

Besonders die erst in der WM-Pause verpflichtete Rückraumspielerin Carolin Schmele überzeugt bisher mit 27 Toren in fünf Spielen. Die erfolgreichsten Torschützinnen der Flames sind die schnelle Linksaußen Sanne Hoekstra mit 43 Treffern und die zentrale Rückraumspielerin Sarah van Gulik mit 34 Treffern.

Bei den Rödertalbienen sind die Vorzeichen umgekehrt. Es gilt, nach dem großen Umbruch im Sommer die ersten Saisonpunkte einzufahren. Coach Busch: „Die Mannschaft ist bereit, alles zu geben, um ihr erstes Erfolgserlebnis zu bekommen. Das sehe ich im Training in jeder Minute.“ Doch den Trainer plagen neue Verletzungssorgen. Linksaußen Lisa-Marie Ostwald verletzte sich im Training so schwer am rechten Knie, dass sie für den Rest der Saison ausfällt. Während Sarolta Selmeci ins Team zurückkehrt, ist der Einsatz von Jurgita Markeviciute (Knieprobleme) fraglich.

Radeberg muss nach Hoywoy

Am Sonnabend um 19.30 Uhr steigt beim SC Hoyerswerda das Derby um Tabellenplatz zehn. Den können die Frauen vom Radeberger SV übernehmen, wenn sie die Gastgeberinnen besiegen. Sogar Platz neun ist drin, wenn Zwickau II gleichzeitig bei Reserve vom Thüringer HC verliert. Die zweite Mannschaft vom HC Rödertal muss am Sonntag um 16 Uhr beim Tabellenzweiten HC Burgenland antreten.

Das Männerteam von der SG HVO Cunewalde/Sohland hat in der Sachsenliga am Sonnabend ab 18 Uhr erneut Heimrecht. Zu Gast in der Polenzhalle ist dann der Tabellenvierte, die HSG Neudorf/Döbeln. HVO-Trainer Carsten John warnt: „Uns nützt der Heimsieg gegen Görlitz überhaupt nichts, wenn wir gegen die Muldestädter verlieren. Wenn wir nur ein wenig nachlassen, stehen wir Sonnabend mit gesenkten Häuptern da. Im Hinspiel haben wir nie eine Siegchance gehabt.“ Zudem haben die Gäste zwischenzeitlich die Tabelle der Sachsenliga sogar angeführt.

Personell hat sich die Lage für Cunewalde/Sohland entspannt. „Am Donnerstag vor dem Görlitz-Spiel kam von Christian Israel die überraschende Nachricht, dass er bis auf die letzten beiden Saisonspiele zur Verfügung steht, ehe er dann nach einer Operation bis Ende 2018 definitiv ausfällt“, berichtet Coach John. „Auch Markus Roch kann ab dem Pokalspiel in Weinböhla wieder eingreifen.“ Außerdem kehrt Radim Vanek wieder zum Team zurück.

„Wir haben mit Radim geredet, als der Ausfall von Daniel Schmidt, Christian Israel und Markus Roch absehbar war. Trotz hoher familiärer Belastung wird er uns ab dem Weinböhla-Spiel helfen. Dadurch sind wir wieder breiter aufgestellt. Aber schon gegen Döbeln erwarte ich absoluten Siegeswillen von meiner Truppe.“ Die Sachsenliga-Männer vom HVH Kamenz müssen am Sonnabend reisen. In der WM-Sporthalle Riesa wartet ab 17 Uhr Gastgeber HSG Riesa/Oschatz. Die Frauen vom VfB 1999 Bischofswerda gastieren am Sonntag ab 16.30 Uhr beim HV Chemnitz II. (ft/fs/ck)

