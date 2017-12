Bienen arbeitenam Comeback Sandra Szary und Grete Neustadt vom HC Rödertal müssen nach Verletzungen hart trainieren, um ins Team zurückzukehren.

Grete Neustadt schwitzt in der Reha Nord Dresden. © privat

Handball. Jeder, der in sozialen Netzwerken unterwegs ist, sollte den Hashtag „#Comebackstronger“ schon mal gesehen haben. Damit motivieren sich Sportler, nach einer Verletzung noch besser zurückzukehren. Seit Beginn der Saison fehlen auf den Spielberichtsbögen des HC Rödertal ständig zwei Namen: Grete Neustadt und Sandra Szary. Beide sind Rückraumspielerinnen, Grete zentral und Sandra auf der rechten Seite. Doch das Duo arbeitet genauso hart wie der Rest der Rödertalbienen, um früher oder später der Mannschaft helfen zu können.

Sandra Szary kam vor der aktuellen Saison vom BSV Sachsen Zwickau nach Großröhrsdorf und musste bereits in der Vorbereitung eine Operation am Meniskus über sich ergehen lassen. Nach den ersten Fortschritten in ihrem Reha-Programm – sie ging bereits wieder regelmäßig laufen und trainierte individuell in der Halle – kam der nächste Rückschlag. Anhaltende Beschwerden im Knie machten eine erneute Untersuchung unausweichlich. Ein Riss am Außenmeniskus wurde festgestellt und Sandra letzte Woche in Leipzig erfolgreich operiert. Coach Knöfler: „Wir hoffen, dass sie in sechs Wochen endgültig zurück ist und unser Team verstärkt.“

Ebenfalls noch vor Saisonbeginn verletzte sich auch Grete Neustadt. Sie zog sich in einem Vorbereitungsspiel einen Kreuzbandriss zu – den zweiten in eineinhalb Jahren. Nach der Operation folgte auch bei ihr ein hartes Reha-Programm. Vier bis fünf Stunden pro Tag stehen für Grete Muskelaufbau, Knie-Hüftschule und Bewegungsbad auf dem Trainingsplan. Nun ist Neustadt auf einem guten Weg und beginnt demnächst wieder mit Lauftraining. Frühestens in vier Monaten kann sie wieder mit handballspezifischem Training beginnen. Neben diesem harten Programm engagiert sie sich als Übungsleiterin bei den „Minis“ vom HCR, um schon mal Erfahrungen für ihren zukünftigen Beruf als Lehrerin zu sammeln.

