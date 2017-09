Biene Maja fliegt auf Ottendorf zu Der Kinderstar ist beim Herbstfest des Unger-Parks zu Gast. Auf die Besucher warten noch viele andere Erlebnisse.

Die Biene Maja ist seit Jahrzehnten beliebt. Nun ist sie beim Herbstfest im Unger-Park zu erleben. © dpa

„Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maja, kleine, freche, schlaue Biene Maja...“ – wer kennt diese bekannten Zeilen von Karel Gott nicht? Schließlich hat die kleine Biene Generationen von Kindern begeistert. An diesem Wochenende landet sie für einen kurzen Besuch im Ottendorfer Gewerbegebiet. Um genau zu sein, ist sie der Ehrengast beim Herbstfest des Unger-Parks an diesem Wochenende. Kinder können die berühmte Biene dabei am Sonnabend von 11.30 bis 16.30 Uhr persönlich kennenlernen.

Doch nicht nur das! Der gesamte Unger-Park wird zur großen Erlebniswelt. An allen Ecken und Enden gibt es Aktionen, die vor allem den Kindern Spaß machen werden. Da können sie das Riesen-Piraten-Schaukel-Schiff erobern und den Surf-Simulator testen. Und wer nach den vielen Abenteuern etwas Ruhe braucht, dem wird die Bastelstraße gut gefallen.

Neben dem großen Aktionsprogramm für die Kinder, werden die Eltern und Großeltern in die 14 geöffneten Musterhäuser des Unger-Parks eingeladen. Die Berater der Musterhausanbieter erwarten Sie dort mit interessanten Informationen. Welche Trends zeichnen sich beim Hausbau ab? Wie sehen die neuesten Hausmodelle aus? Wo geht es hin, beim Thema „Energie“? Wohin läuft die Entwicklung beim „Gesunden Bauen“? Welche Möglichkeiten der Bauförderungen werden angeboten? Auf all diese Fragen wollen die Fachleute künftigen Häuslebauern Antworten geben. (ste)

Herbstfest im Unger-Park, Am Hügel 3a, Ottendorf-Okrilla: Sonnabend und Sonntag, 16. und 17. September, jeweils von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

