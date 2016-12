Gut zu wissen Bielataler Verein findet Ersatz für prominentes Ehrenmitglied Der beliebte Sänger Rudy Giovannini wird nicht mehr in Rosenthal auftreten. Dafür soll es andere Konzerte geben.

Der Eintrag in der Chronik des Heimatvereins Rosenthal bleibt. Rudy Giovannini wird aber vorerst nicht mehr im Ort auftreten. © SZ/Gunnar Klehm

Es war so etwas wie der Jahreshöhepunkt im Vereinsleben. Der Verein Ländliches Leben im Bielatal machte die Auftritte des beliebten Sängers Rudy Giovannini jedes Mal zu Volksfesten. Bei dem Auftritt des Südtiroler Tenors war die Kirche in Rosenthal immer voll besetzt. In der Pause gab es selbst gebackenen Kuchen, der zusammen verspeist wurde. „Rudy hat sich dann zu uns gesetzt und mit uns geplaudert“, erzählt Annemarie Rehlich, die zweite Vorsitzende des Vereins. Doch bei seinem neunten Auftritt im vergangenen Sommer sollte alles anders werden. Wegen der umfangreichen Bauarbeiten in der Rosenthaler Kirche musste für das Konzert eine neue Räumlichkeit gefunden werden. Schließlich sprang die Kirche in Lohmen als Veranstaltungsort ein und die Bielataler Frauen brachten ihre viel gepriesenen Kuchen dorthin. Die Verbindung war so innig, dass der Verein den Sänger sogar zum Ehrenmitglied ernannte.

Doch dieses Kapitel in der Chronik des Vereins – in der sich auch Rudy Giovannini verewigt hatte – wird nun zugeschlagen. „Das hatte ich schon vermutet, als ich die Resonanz in Lohmen sah“, sagt Annemarie Rehlich. Die Kirche dort ist wesentlich größer als die in Rosenthal. Zudem haben die Lohmener angeboten, 2017 wieder ein Konzert mit ihm zu veranstalten. Der Sänger willigte ein und verzichtet dafür auf den Auftritt in Rosenthal. Die Vereinsmitglieder im Bielatal bedauern das, haben aber auch Verständnis. „So viele Rosenthaler waren ja gar nicht immer gekommen. Viele Fans reisten auch immer von außerhalb an“, sagt Annemarie Rehlich. Die Konzertorganisation hat der Verein nun komplett abgegeben.

Das gilt aber nur für Lohmen. Der Verein Ländliches Leben im Bielatal will nun ein neues Konzert etablieren. Dazu ist am 23. April der Geigenvirtuose Frantisek Lamac eingeladen, der von Sopranistin Jana Heryanova-Ryklova und der Harfenistin Kazumi Hashimoto begleitet wird. „Frantisek Lamac kennen schon einige von Auftritten hier und freuen sich schon“, sagt Annemarie Rehlich. Legendär ist sein Spiel auf der Schrotsäge. Die Konzertkarten, die mit zehn Euro etwas günstiger sind als die Konzerte mit Rudy Giovannini, können ab sofort bestellt werden.

Von manchen wird der Verein Ländliches Leben im Bielatal auch als „Kuchen-Verein“ verspottet. Doch das ist ungerecht, denn der Verein mit seinem Vorsitzenden Pedro Mai macht wesentlich mehr. Sie gestalten jahreszeitlich die Kurve in der Serpentine von Bielatal oder den Dorfplatz in Rosenthal, organisieren Ausstellungen, Busfahrten, Erntedankfest oder Bergsingen. Etwa 30 Mitglieder hat der Verein derzeit. „Die Hälfte bringt sich aktiv ein“, sagt Annemarie Rehlich. Einmal im Monat trifft man sich, um Anstehendes zu besprechen. Meist in einer Gaststätte. Eigene Vereinsräume gibt es nicht.

Außerdem gibt der Verein die Broschüre „Robie’s Dorfgeschichten“ heraus. Die erscheint viermal im Jahr. In der aktuellen Ausgabe spielen unter anderem die Historie der Kaiser-Wilhelm-Feste eine Rolle und die Vermissten des 2. Weltkriegs.

Kontakt: A. Rehlich Telefon: 035033 70701

