Biehainer Wolfsriss bestätigt 15 Schafe sind im Horkaer Ortsteil ums Leben gekommen. Jetzt gibt es Klarheit.

Symbolbild © dpa

Die Schafherde auf einer Weide in Biehain ist von einem Rudel Wölfe angefallen worden. Dies bestätigt Jana Endel aus dem Kontaktbüro Wolfsregion Lausitz. In der Nacht zu Montag sind neun Schafe zu Tode gekommen, weitere sechs sind aufgrund der schweren Verletzungen eingeschläfert worden. Schäfer Uwe Wiedmer berichtet, dass weitere Schafe Spuren eines Angriffs tragen. Insgesamt seien rund 20 Schafe angefallen worden.

Uwe Wiedmer geht von rund acht Wölfen aus, die seine Herde angegriffen haben müssen. „Die Vermutung liegt nahe, dass es das Biehainer Rudel gewesen ist“, erklärt die diplomierte Forstwirtin Jana Endel. Dieses Rudel ist erst im Jahr 2015 entdeckt worden und hat im Frühjahr dieses Jahres nachweislich Welpen geboren.

Nach Angaben aus dem Kontaktbüro ist es nicht ungewöhnlich, dass im Herbst die Raubtiere eine größere Anzahl Tiere reißen, da ihr Nachwuchs heranwächst und viel Nahrung braucht. Jana Endel erklärt die große Anzahl Tiere außerdem damit, dass Nutztiere, anders als wildlebende Beutetiere, in Fluchtverhalten oder -möglichkeiten beschränkt sind. Dadurch verbleiben sie in der Nähe des Wolfes. „Sein Jagdinstinkt wird dann immer wieder ausgelöst“, erläutert sie. In der freien Wildbahn ließen die Wölfe die Kadaver als Vorräte liegen, zu denen sie immer wieder zurückkehren.

Der Zaun um die Weide in Biehain ist hoch genug und elektrisch gesichert gewesen. Den Verlust eines Zuchtbocks und vieler einjähriger Schafe kann dem Schäfer mit dem Wert der Tiere erstattet werden. Aber dass ihm ihr Fehlen für die Zukunft Folgeschäden verursacht, ist nicht abzugelten. Zum Schutz vor dem Überspringen von Elektrozäunen rät Jana Endel dazu, ein Flatterband ca. 20 bis 30 Zentimeter über dem Zaun anzubringen. (so)

zur Startseite