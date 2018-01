Biehain hat jetzt schnelles Internet Ein privater Anbieter hat die technischen Voraussetzungen geschaffen. Am Freitag werden die Einwohner informiert.

Symbolfoto © Symbolbild: dpa

Der Horkaer Ortsteil Biehain ist seit vergangener Woche an das Breitbandinternet angeschlossen. Darüber informiert Ortsvorsteher Jörg Koltermann. Vorausgegangen war, dass sich das in Hagenwerder ansässige Telekommunikationsunternehmen Speedloc Datacenter Ende 2016 an den Biehainer Ortschaftsrat gewandt hatte. Es unterbreitete den Vorschlag, mittels einer lizenzierten Richtfunkstrecke schnelles Internet nach Biehain zu bringen. „Dazu konnte der im Ort befindliche Feuerwachturm genutzt werden. Nach kurzer Bedarfserfragung war schnell klar, dass dieses Angebot genutzt werden sollte“, so der Ortsvorsteher.

Durch Speedloc Datacenter wurden vor allem im vergangenen Jahr alle technischen Voraussetzungen in dem Ort geschaffen. Die Gemeinde Horka unterstützte das Vorhaben von Anfang an, war doch somit zumindest die Erschließung eines der drei Ortsteile in greifbare Nähe gerückt. So wurden die Aufträge für Elektroarbeiten, Bautätigkeiten und weitere Maßnahmen an die in Horka und Biehain ansässigen Firmen vergeben. Dazu beteiligten sich mehrere Biehainer Bürger an den Bauarbeiten.

Jetzt, wo die Anlage steht und betriebsbereit ist – in der vergangenen Woche erfolgte die technische Inbetriebnahme – sollen die Einwohner informiert werden. Dazu wird am Freitag, um 19.30 Uhr, im Biehainer Ortschaftszentrum eine Informationsveranstaltung mit dem Betreiber Speedloc Datacenter stattfinden. „Hier können sich interessierte Anwohner über technische Belange, insbesondere aber auch über das Angebot und die damit im Zusammenhang stehenden Kosten informieren“, so Koltermann. Fest stünde schon jetzt, dass die am günstigsten gelegenen Grundstücke nun mit bis zu 50 Megabit in der Sekunde Datengeschwindigkeit rechnen können.

Bürgermeister Christian Nitschke hat die Hoffnung geäußert, die sehr gute Zusammenarbeit mit dem Unternehmen zu vertiefen und zielgerichtet an der Erschließung von Mückenhain und Horka zu arbeiten. „Dem Bürgermeister und mir als Ortsvorsteher ist bewusst, dass der hier eingeschlagene Weg nur eine Übergangslösung zu einer künftig flächendeckenden Internetversorgung aller Haushalte mittels Glasfaser sein kann“, so Koltermann. (SZ/sg).

Informationsveranstaltung zum Biehainer Internet am Freitag, 19.30 Uhr, im Ortschaftszentrum Am Erlchberg 1.

