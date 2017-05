Bibo zeigt Ausstellung zum Wohnungswesen Die Städtische Wohnungsgesellschaft Pirna präsentiert ihre 25-jährige Geschichte. Für Besucher gibt es Mitmach-Angebote.

Die Ausstellung ist noch bis zum 9. Juni im Gotischen Saal zu sehen. © Archiv: Daniel Förster

Anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Städtischen Wohnungsgesellschaft Pirna (WGP) zeigt die Stadtbibliothek jetzt eine neue Ausstellung. Die Schau mit dem Titel „Wir geben Städten Gesicht und Seele“ beleuchtet, wo die kommunalen Wohnungsunternehmen seit 1990 wesentliche Akzente gesetzt haben. Die von sächsischen Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (VdW) initiierten Ausstellung widmet sich unter anderem den Themen Sanierung, Abriss, bezahlbares Wohnen, barrierefreie Quartiere und Denkmalschutz. Darüber hinaus dokumentiert die Schau, in welchen Bereichen sich kommunale Wohnungsunternehmen sozial engagieren. Die Ausstellung ist in vier große Themenfelder gegliedert, es gibt einige Mitmach-Angebote. So läuft beispielsweise auf einem Bildschirm der Film „Mythos Platte“, für Kinder gibt es ein übergroßes Würfel-Puzzle. Die Ausstellung ist noch bis zum 9. Juni zu den üblichen Öffnungszeiten der Bibliothek im Gotischen Saal zu sehen. (SZ/mö)

