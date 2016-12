Bibliotheksnutzung soll teurer werden Die Stadt nennt gestiegene Kosten als Grund. Im Stadtrat werden zwei Gebührenvarianten diskutiert.

Genau genommen sind Bibliotheksgebühren nur eine Art symbolischer Preis. Denn allein von dem Geld, das die Nutzer zahlen, könnten sich die Einrichtungen nicht finanzieren. Deshalb werden Bibliotheken in Deutschland als Kultur- und Bildungseinrichtungen gefördert. Das ist auch in Radebeul der Fall. Trotzdem sollen die Nutzungsgebühren für die Bibliotheken in der Sidonienstraße 1 c und im Lendenweg 2 jetzt erhöht werden.

Das sei nötig, weil die Kosten für Medien, insbesondere Bücher und Zeitschriften, in den letzten Jahren erheblich gestiegen sind, teilt die Stadt mit. Ein umfassender, aktueller Medienbestand gehöre jedoch zu den wichtigsten Aufgaben einer Bibliothek. Auch die Verwaltungs- und Betriebskosten hätten sich erhöht. So seien zum Beispiel Brief- und Paketgebühren für Mahnungen und Fernleihen teurer geworden. Neue Kosten entstehen auch durch Angebote wie Internetnutzung, E-Book-Ausleihe und den Onlinekatalog.

Für die Erhöhung der Gebühren schlägt die Verwaltung zwei Varianten vor, über die der Stadtrat in dieser Woche abstimmen soll. Entscheiden sich die Stadträte für die erste Version, zahlen Nutzer zukünftig einen höheren Anmeldepreis. Nicht mehr fünf Euro, sondern zehn Euro würden dann für Erwachsene fällig. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre müssten bei der Anmeldung fünf statt bisher zwei Euro zahlen. Eine Jahresgebühr gebe es weiterhin nicht.

Anders bei Variante zwei. Sie sieht die Einführung einer Jahresgebühr von zehn Euro für Erwachsene vor, die es derzeit in Radebeul nicht gibt. Dafür würde die einmalige Anmeldegebühr von bisher fünf Euro wegfallen. Kinder und Jugendliche müssten keinen Jahresbeitrag zahlen. Eine Jahresgebühr gibt es beispielsweise in der Meißner Bibliothek.

Stadt möchte keine Jahresgebühr

Die Stadtverwaltung Radebeul möchte jedoch keine jährliche Gebühr einführen und empfiehlt den Stadträten, für Variante eins zu stimmen. Auch wenn die Bibliothek mit der Gebühr 2017 schätzungsweise rund 13 000 Euro mehr einnehmen würde als ohne. Die Verwaltung beruft sich auf Erkenntnisse des deutschen Bibliotheksverbands, wonach jährliche Kosten dazu führen, dass weniger Leute in die Bibliothek kommen.

Am Mittwoch stimmt der Stadtrat ab. Unabhängig davon, für welche Variante er sich entscheidet, steigen die Versäumnisgebühren. Wer sein Buch zu spät zurück gibt, soll künftig 50 statt 25 Cent pro Tag zahlen. Ersatzausweise werden um drei Euro teurer. Für ein beschädigtes Medium werden voraussichtlich bald drei Euro fällig. Bisher wurde als Schadenssumme 1,50 Euro verlangt. Die Internetnutzung soll zukünftig 50 Cent pro Viertelstunde kosten.

