Bibliothek zum letzten Mal geöffnet Die Bücherei zieht ab nächster Woche um. Wer am Freitag ausleiht, kann die Bücher länger behalten.

Die Freitaler Bibliothek zeiht aus der Panschaugalerie. © Archiv: Baldauf

Am Freitag um 18.30 Uhr schließt die Freitaler Hauptbibliothek in der Panschau-Galerie für immer ihre Türen. Alle 55 000 Bücher, Zeitschriften und CDs sowie die Regale werden ab kommenden Dienstag in die neuen Räume im Deubener City-Center transportiert. In der Kinderbibliothek an der Ecke Dresdner Straße/Krönertstraße ist der letzte Ausleihtag der 14. Oktober. Die Zauckeroder Zweigstelle soll noch bis zum Jahresende geöffnet haben und dann ebenfalls in die neue Zentralbibliothek integriert werden. Geplant ist, die neue Bibliothek an der Ecke Dresdner Straße/Bahnhofstraße Mitte November zu eröffnen. Auf den 1 200 Quadratmetern im ersten Obergeschoss befinden sich dann sowohl die Erwachsenen- als auch die Kinderbibliothek. Das hatte der Stadtrat Ende des vergangenen Jahres beschlossen. Insgesamt investiert die Stadt Freital rund 335 000 Euro in den Umbau. Einen Teil der Fläche wird künftig die Volkshochschule als neuen zentralen Standort in Freital nutzen.

Benutzer können übrigens beim Umzug der Bibliothek helfen, indem sie so viele Bücher wie möglich ausleihen. Die Leihfrist für die Medien aus der Bibliothek Panschau-Galerie und der Kinderbibliothek wird automatisch bis Dezember 2016 verlängert.

zur Startseite