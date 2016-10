Bibliothek zieht um Einzelheiten werden am Dienstag beim Treffen des Technischen Ausschusses bekannt gegeben.

Der Technische Ausschuss berät im Gemeindeamt. © Willem Darrelmann

Wo wird die Wachauer Bibliothek während des Umbaus der Teichstraße 2 untergebracht? Diese Frage beantwortet der Wachauer Bürgermeister Veit Künzelmann (CDU) auf der heutigen Sitzung des Technischen Ausschusses. Sie findet um 19 Uhr im Gemeindeamt Teichstraße 4 statt. Das Domizil der Bücherei wird im Zuge der Erneuerung des Dorfzentrums saniert. Die im gleichen Gebäude untergebrachte Zahnarztpraxis zieht ebenfalls aus. Für sie werden Container angemietet.

Weiteres Thema im Technischen Ausschuss ist die Errichtung eines Einkaufsmarktes in Leppersdorf. Die Gemeinde hatte zuletzt Nachbesserungen beim Regenwasserabfluss gefordert. Vor einigen Wochen war bekannt geworden, dass eine große deutsche Handelskette an der Straße An den Breiten/Ecke Pulsnitzer Straße einen großen Einkaufsmarkt errichten will. Außerdem steht auf der Tagesordnung der Umgang mit Werbe-Hinweisschildern. (szo)

