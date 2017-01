Bibliothek zieht in Container Bücher, CDs und Filme werden jetzt in Kisten gepackt. Anfang Februar öffnet die Einrichtung im neuen Domizil.

Bücher und mehr können sich die Wachauer ab Februar im Ausweich-Domizil der Bibliothek ausleihen. © dpa

Doris Tittel hat in den nächsten Tagen viel Arbeit. Die Leiterin der Wachauer Bibliothek wird gemeinsam mit ihren Helfern Hunderte Spiele, Bücher, CDs und Videos in Kisten verpacken und aus den angestammten Räumen in der Teichstraße 2 in neu aufgestellte Container bringen. Die beiden Module werden nach Angaben der Gemeindeverwaltung auf einer Wiese in unmittelbarer Nähe des Gemeindeamtes errichtet. Ab Montag, den 6. Februar, ist die Bibliothek dort geöffnet. Die Öffnungszeiten bleiben gleich.

Grund für den Umzug sind umfangreiche Bauarbeiten im Haus Teichstraße 2. Es wird zum neuen Wachauer Gemeindeamt umgestaltet. Anstelle der alten Turnhalle werden Büros für die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung eingerichtet. Ein Sitzungssaal für den Gemeinderat entsteht. Die Verwaltung rechnet damit, dass die Arbeiten in zwei Jahren abgeschlossen sind. Dann kann der neue Verwaltungssitz bezogen werden. Die Bibliothek wird nach Planungen in neuen Räumen im jetzigen Gemeindeamt Teichstraße 4 eingerichtet.

Einen Monat später im März zieht auch die Zahnarztpraxis von Ines Dittrich aus dem Gebäude Teichstraße 2 aus. Für sie werden sechs Container mit einer Fläche von gut 100 Quadratmeter in der Nähe des Wachauer Kinderhauses aufgestellt. Einschränkungen wird es in den Containern nicht geben. Die Räume sind modern ausgestattet. Auch dieser Umzug wird wegen der Sanierung des Hauses notwendig. Die Gemeinde wird in den nächsten Jahren vier Millionen Euro in den Umbau der Ortsmitte investieren. Zwei Millionen Euro gibt der Freistaat. (SZ/td)

