Bibliothek schließt Ende September Die Stadtbibliothek Freital zieht in das Deubener City-Center. Damit das möglichst schnell geht, sollen die Nutzer indirekt mithelfen.

Die Stadtbibliothek Freital zieht ins City-Center. © Oberthür

Die Mitarbeiter der Stadtbibliothek fangen am 4. Oktober an zu packen. Alle 55 000 Medien und die Regale werden in die neuen Räume im Deubener City-Center transportiert. Benutzer können beim Umzug helfen, indem sie so viele Bücher wie möglich ausleihen. Die Leihfrist für die Medien aus der Bibliothek Panschau-Galerie und der Kinderbibliothek wird automatisch bis Dezember 2016 verlängert. Der letzte Ausleihtag am alten Standort in der Dresdner Straße 191 wird der 30. September 2016 sein, teilt Rathaussprecher Matthias Weigel mit. In der Kinderbibliothek ist es der 14. Oktober 2016.

Geplant ist, die neue Zentralbibliothek Mitte November in der Bahnhofstraße 34 zu eröffnen. Auf den 1 200 Quadratmetern im ersten Obergeschoss befinden sich dann sowohl die Erwachsenen- als auch die Kinderbibliothek. Dafür sollen neben der Bücherei in der Panschau-Galerie auch die Bibliothek im Oppelschacht in Zauckerode und die Kinderbibliothek an der Ecke Dresdner Straße/Krönertstraße schließen. Das hatte der Stadtrat Ende des vergangenen Jahres beschlossen. Einen Teil der Fläche wird künftig die Volkshochschule als neuen zentralen Standort in Freital nutzen.

Momentan wird nach Auskunft der Stadt in den ehemaligen Gewerberäumen noch an Lüftung und Elektrik gebaut, es laufen noch Restarbeiten im Trockenbau und beim Malern. Türen müssen noch eingebaut und Teppich verlegt werden. Dann folgt die Ausstattung. Insgesamt investiert die Stadt Freital rund 335 000 Euro in den Umbau.

zur Startseite