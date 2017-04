Bibliothek schließt am Dienstag Die Einrichtung in Langebrück zieht ins Bürgerhaus. Neustart ist für Anfang Juni vorgesehen.

Die Langebrücker Bibliothek zieht jetzt um. © Archivfoto: Willem Darrelmann

Die Tage der Bibliothek in den Räumen an der Weißiger Straße in Langebrück sind gezählt. Am kommenden Dienstag öffnen die Türen ein letztes Mal. Dann wird die Filiale für einen Monat geschlossen.

In dieser Zeit ziehen Tausende von Büchern, CDs und Spielen in neue Räume im Langebrücker Bürgerhaus an der Hauptstraße 4. Während der Schließzeit können Nutzer ihre Medien in den anderen Filialen der Städtischen Bibliotheken Dresden zurückgeben, heißt es dazu. Wer etwas zurücklegen lassen hat, soll es bis zum morgigen Freitag abholen.

73 000 Euro soll der gesamte Umzug kosten. Davon werden unter anderem Wasserleitungen, Elektrotechnik, Telefon- und Computerkabel verlegt. Die neue Beleuchtung wird für Veranstaltungszwecke dimmbar sein. Für neue Möbel haben die Städtischen Bibliotheken noch einmal 35 000 Euro bezahlt. Nach Angaben von Arend Flemming, Leiter der Städtischen Bibliotheken, wurden neue Tische, Stühle und Regale angeschafft. Auch die Technik in Langebrücks neuer Bücherei wird ausgetauscht. Bücher, Spiele, CDs und Filme werden mit einem Chip versehen. Bei der Ausleihe werden sie automatisch gescannt. (SZ)

zur Startseite