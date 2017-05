Bibliothek öffnet nach Umzug Am Donnerstag wird die Bibliothek im neuen Raum im Gut Ottewig eröffnet. Für die Nutzer und Gäste wird es viel Neues zu entdecken geben.

Am Donnerstag wird die Bibliothek im neuen Raum im Gut Ottewig eröffnet. „Aus diesem Grund gibt es in der Zeit von 16 bis 18 Uhr einen kleinen feierlichen Empfang“, sagte die Leiterin der Bibliothek Ute Friedrich. Im Mai vergangenen Jahres erhielt die Gemeinde einen Förderbescheid in Höhe von knapp 10 000 Euro. Das Geld stammt aus dem Förderprogramm „Lieblingsplätze für alle“.

Es wurde eine Rampe angebaut, sodass der Zugang nun auch für den Dorfgemeinschaftsraum, der als Wahllokal genutzt wird, behindertengerecht ist. Vorher wurde dafür eine anlegbare Holzrampe, die die Mitarbeiter des Bauhofes gebaut haben, genutzt. Weil die alten Regale den Umzug nicht überstanden hätten, nutzte die Gemeinde ein Sonderangebot eines Möbelmarktes zur Neuanschaffung. Die Finanzierung wurde zu einem Großteil über Spenden abgedeckt. Für die Nutzer und Gäste wird es am Donnerstag viel Neues zu entdecken geben. (DA/je)

zur Startseite