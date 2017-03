Artikelempfehlung

Bibliothek nimmt Gestalt an

Schon mehrfach berichtete die SZ über das Entwicklungsprojekt von Benjamin Gärtner in Ghana. Noch bis Sommer will der junge Mann eine Bibliothek an seiner Schule auf den weg bringen. „Bisher sind mehr als 3200 Euro durch Einzelspender eingegangen“, schreibt Benjamin aus Ghana. Außerdem hat er einen erheblichen Betrag durch die Schweizer Kirchgemeinde „Heilig Chrüz“ erhalten, circa. 1850 Euro. Gärtner steht mit der Organisation „Children for a better world e.V.“ in Kontakt, die das Projekt über deren Förderprogramm „Jugend hilft!“ unterstützen möchten. „Leider fehlen noch schätzungsweise 2500 Euro, um alles umsetzen zu können“, schreibt Benjamin Gärtner. Allerdings sei er sehr zuversichtlich, dies mit der Unterstützung von Privatpersonen und eventuell weiteren Förderprogrammen zu schaffen. Die Bibliothek soll alle Schüler aller Klassen für jedes Fach mit einem Buch ausstatten, in dem sie nicht verstandene Dinge nachlesen können. Zusätzlich sollen Plakate und andere Anschauungsmaterialien angeschafft werden, die den Lehrern helfen sollen, Inhalte besser zu erklären. Das Ziel der Aktion ist, die Unterrichtsqualität zu verbessern und damit auch die Leistungen der Schüler. Benjamin unterrichtet Naturwissenschaften in Klassen sieben bis neun. 7.-9. Klasse). Ich hoffe sehr, dass ich mit dem Unterricht aber auch mit meinem Projekt eine langwirkende, positive Wirkung erziele.Ich bin seit Mitte August in Ghana und werde bis August 2017 hier, an der kleinen Schule im Osten Ghanas arbeiten. (SZ/krü)(...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/bibliothek-nimmt-gestalt-an-3627923.html