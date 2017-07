Bibliothek im Wandel In der Bücherei wurden im ersten Halbjahr 2017 bereits mehr Veranstaltungen angeboten als 2016 insgesamt. Aber noch läuft nicht alles.

Der zwölfjährige Robby beteiligt sich am Buchsommer der Bibliothek Waldheim. Deren Mitarbeiter haben für die Aktion ein Extrazimmer eingerichtet, in dem die jungen Leser in Liegestühlen schmökern können. © André Braun

Die Bibliothek befindet sich im Wandel. Nur Bücher ausleihen, lesen und zurückbringen, das war früher. Heute unterbreitet die Einrichtung viel mehr Angebote. Und die Waldheimer nehmen sie immer mehr an. Im ersten Halbjahr dieses Jahres stehen bereits 78 Veranstaltungen zu Buche. Im gesamten Jahr 2016 waren es 69. „Wir konnten die Angebote für die Kindergärten, die schon immer gut liefen, weiter ausbauen“, erklärt Bibliotheksleiter Michael Diezel.

Zweimal wöchentlich besuchen die Ältesten aus allen Kindertagesstätten der Stadt die Bibliothek. An insgesamt vier Tagen erfahren sie, was eine Bibliothek ist und wie sie funktioniert. Dabei probieren die Mädchen und Jungen auch selbst aus, wie sie ein bestimmtes Buch am besten finden, bekommen eine Geschichte vorgelesen und gestalten ein Märchen in einem Minitheater aktiv mit. Am Ende erhalten sie den Bibliotheksführerschein. „Außerdem sind einige Gruppen mit Kindern ab drei Jahren dazugekommen. Sie besuchen uns einmal im Monat“, so Diezel.

Ganz neu eingeführt hat der Bibliothekschef drei öffentliche Veranstaltungen, die donnerstags auf dem Programm stehen: das Bilderbuchkino und der Spielenachmittag beginnen jeweils um 16 Uhr und der Blockbuster zum Feierabend um 18 Uhr. „Das Bilderbuchkino für Kinder zwischen drei und sechs Jahren wird gut angenommen. Die beiden anderen Veranstaltungen laufen noch nicht so gut, wie ich gehofft habe“, sagt Diezel.

Neben den Kita-Kindern kommen auch Schüler regelmäßig in die Bibliothek. Bei einer Rallye durch die Einrichtung lernen sie diese aktiv kennen. „Zur Faschingszeit waren fast alle Klassen der Grundschule hier“, erklärt der Bibliotheksleiter. Er besucht auch einmal im Monat die Seniorenwohnanlage Zschopauperle an der Härtelstraße und trifft dort auf einen „sehr amüsanten Kreis von Damen und einem Herrn“, denen er vorliest, mit ihnen über Bücher diskutiert und für sie solche zum Selbstlesen mitbringt. Auch Hörsiele sind bei den älteren Herrschaften beliebt. Ein ähnlicher Kontakt ist derzeit mit dem Alloheim an der Eichbergstraße im Aufbau.

Dazu kommen offene Veranstaltungen, wie der jüngste Gesundheitstag und die Eröffnung des Buchsommers. „Bei denen sind wir mit den Teilnehmerzahlen noch nicht zufrieden“, meint Diezel. „Wir versuchen, die Veranstaltungen bewusst vielfältig zu gestalten, um viele Lesergruppen zu erreichen.“ Bei den Jüngsten und Älteren gelinge das schon gut. Als nächstes konzentriere sich das Bibliotheksteam auf die mittlere Altersgruppe.

Einige von ihnen gehören zu den inzwischen 31 Buchpaten. Die Aktion hatte Michael Diezel vor sieben Monaten gemeinsam mit der Buchhandlung Dierbooks initiiert. Dort finden Interessierte auf einer Liste Bücher, die in den Regalen der Bibliothek fehlen. Die Leser kaufen und lesen sie und überlassen sie anschließend kostenlos der Bibliothek. Bisher wurde die Bücherliste schon zweimal erneuert. „Durch die Aktion sind wieder mehr Waldheimer auf die Bibliothek aufmerksam geworden und haben auch unabhängig von der Buchpatenschaft Bücher vorbeigebracht.

Dadurch wurde der Bestand qualitativ aufgewertet.“ In dem befinden sich derzeit 18 500 Bücher, 600 DVDs und elf Zeitschriften im Abo. Bis zum vergangenen Jahr waren es nur zwei. Das verbesserte Angebot zahlt sich aus. „Die DVD-Ausleihe hat sich fast verdoppelt, auch die Internetnutzung und die Zeitschriftenausleihe ist gestiegen“, so Diezel. Außerdem gibt es einige Neuanmeldungen in der Bibliothek.

Deren Mitarbeiter kümmern sich derzeit fast täglich um Elf- bis 16-Jährige, die sich am Buchsommer beteiligen. 93 Jugendliche haben sich bisher dafür angemeldet. 2016 waren es 118 Teilnehmer, von denen 91 das Zertifikat und damit eine zusätzlich Eins im Fach Deutsch bekommen haben. Dafür müssen die jungen Leute drei Bücher lesen und Fragen dazu beantworten können. Allein für diese Aktion hat die Bibliothek 112 neue Bücher angeschafft.

Der Buchsommer läuft noch bis zum 11. August. Auch wenn jemand keine drei Bücher schafft, meint Michael Diezel: „Die Jugendlichen sollten es einfach mal ausprobieren. Sie können noch jederzeit in die Aktion einsteigen.“ Für den 16. August ist die Abschlussparty geplant.

Veranstaltungen: 6. Juli, 18 Uhr, Blockbuster; 13. Juli, 16 Uhr, Bilderbuchkino; 20. Juli, 16 Uhr, Spielenachmittag.

zur Startseite