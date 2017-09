Bibliothek im Buswartehäuschen Der Heimatverein Tautewalde hat eine neue Anlaufstelle für Bücherfreunde geschaffen. Etwas Wichtiges fehlt dort aber noch.

Sortieren neue Spenden im Tautewalder Bücherhäusl ein und ordnen den Bestand von Zeit zu Zeit: Heinz Richter, Regina Narr und Veronika Schubert (v.l.). © Steffen Unger

Vom Roman bis zum Ratgeber. Vom Klassiker bis zum Kinderbuch. Isabell Allendes „Paula“ steht ebenso bereit wie eine Anleitung zum Fahrrad-Reparieren. Abenteuer von Karl May sind genau so zu finden wie Geschichten von den „Fünf Freunden“. Und noch vieles mehr. Schon zur Eröffnung des Tautewälder Bücherhäusls reichen die Regale darin nicht mehr aus für all die gespendeten Bücher.

Heinz Richter vom örtlichen Heimatverein ist überwältigt von der Resonanz. „Sobald wie möglich werden wir noch mehr Regale anbringen und aufstellen. Hier ist ja noch Platz“, sagt er und zeigt auf die Seitenwände des Buswartehäuschens. Das kleine gemauerte Gebäude, das in Tautewalde zwischen Hauptverkehrsstraße und Dorfteich steht, hat seit Kurzem eine Doppelfunktion. Es dient jetzt nicht mehr nur als Unterstellmöglichkeit für Busnutzer, sondern auch als Bücherei. „Das Prinzip ist gaaaaanz einfach“, verkündet ein Aushang und erklärt: „Jeder kann Bücher ausleihen. Jeder kann Bücher bringen.“ Letzteres haben schon etliche Leute getan. Zum Beispiel Regina Narr. „Ich lese viel. Aber nicht jedes Buch, das ich kaufe, will ich auch behalten. Man hat ja zu Hause gar nicht so viel Platz. Wegschmeißen kommt aber nicht infrage. Jetzt kann ich Bücher hierherbringen und mir welche von hier holen“, sagt die Tautewälderin. Auch Veronika Schubert ist begeistert. „Das ist eine super Sache“, sagt die Rentnerin, die viele Jahre lang als Bibliothekarin gearbeitet hat. Jetzt hilft sie dabei, neu hinzukommende Bücher im Buswartehäuschen einzusortieren und den Bestand immer mal wieder zur ordnen. Aber sie nutzt das Angebot der kostenlosen Ausleihe auch selbst.

Praktisches Geschenk

„Die Idee für so ein Bücherhäusl gärte mindestens schon zwei Jahre“, blickt Heinz Richter zurück, der sich mit weiteren Mitgliedern des Heimatvereins und einigen Helfern für die Realisierung engagiert hat. Die Tautewälder Jugendfeuerwehr brachte das kleine Gebäude bei der 48-Stunden-Aktion im vergangenen Jahr auf Vordermann. Die ortsansässige Tischlerei Gast spendierte Regale. Die Firma Werbung Oberland, die ihren Sitz im Ort hat, fertigte unter anderem das Schild über dem Eingang an, auf dem Blau auf Weiß „Tautewälder Bücherhäusl“ steht. Einwohner aus dem Ort und der Umgebung spendeten viele Bücher, aber auch zwei Tischchen, einen Stuhl und zwei Hocker. „Ihnen und allen anderen Unterstützern gilt ein herzliches Dankeschön“, sagt Heinz Richter. Er hofft jetzt, „dass sich viele, viele Leute Bücher ausleihen und dass das Häuschen immer sauber und ordentlich bleibt“.

Zur Eröffnung bekam der Heimatverein ein ebenso originelles wie praktisches Geschenk. Dagmar Liebscher und Frank Reinhold aus Wilthen spendierten einen Stempel, mit dem jedes Buch als Eigentum des Tautewälder Bücherhäusls gekennzeichnet werden kann. Selbst wenn einige Exemplare nicht nur ausgeliehen werden, sondern dauerhaft neue Besitzer finden – was ausdrücklich erlaubt ist – sei der Stempelabdruck ein schöner Hinweis auf die Herkunft des Buches, findet Dagmar Liebscher.

Jetzt fehlt dem Bücherhäusl nur noch eins: eine Tür. Dafür sammelt der Tautewälder Heimatverein Spenden.

Kontakt zum Heimatverein: 03592 31806

