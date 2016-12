Bibliothek erhöht Jahresgebühr Es wird aber nicht alles teurer. In anderen Bereichen sinken die Preise. Zwei Angebote fallen ganz weg.

Wer wie Susann Kleber in der Waldheimer Stadtbibliothek auf die Suche nach der passenden Lektüre für lange Winterabende ist, zahlt für deren Ausleihe vor dem Jahreswechsel einen anderen Betrag als danach. © André Braun

Im kommenden Jahr müssen sich die Nutzer der Bibliothek auf Veränderungen einstellen. Neuerungen gibt es vor allem bei den Gebühren. Pro Jahr zahlen Erwachsene künftig zehn statt bisher sechs Euro. Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sowie Auszubildende, Studenten und ALG II-Empfänger erhöht sich der Preis von 1,50 auf drei Euro. Damit verlangt die Waldheimer Bibliothek aber immer noch weniger als die Einrichtungen in Hartha und Leisnig. Dort liegt die Jahresgebühr jeweils für Erwachsene bei zwölf Euro und ermäßigt bei sechs Euro. Die Familienkarte, die bisher in Waldheim angeboten wurde, fällt ab 1. Januar ganz weg. „Sie wurde fast überhaupt nicht genutzt“, begründet Michael Diezel, Leiter der Bibliothek, die Entscheidung.

Pro Ausleihe werden 50 Cent fällig. Und das für alle Medien. Bisher muss pro DVD noch ein Extrabetrag gezahlt werden. Den sparen die Nutzer künftig. „Wir wollen die DVD nicht mehr als Stiefkind behandeln“, so Diezel. Schließlich gebe es Menschen, die nicht so gern lesen. Die Ausleihe soll für alle gleich möglich sein.

Die modernen Medien spielen auch in der Bibliothek eine immer größere Rolle. Deshalb können alle, die die Jahresgebühr bezahlt haben, künftig kostenlos im Internet surfen. Die Internetnutzung ist aber auch ohne Mitgliedsausweis der Bibliothek möglich. Sie kostet für jede angefangene Stunde 50 Cent. Auch hier sparen die Waldheimer ab kommendem Jahr. Denn zurzeit wird noch ein Euro pro halbe Stunde kassiert. Das Spielen am Computer ist nicht mehr möglich, weil die Bibliothek im Moment keine entsprechenden Spiele vorhält. Auch eine Anschaffung sei in absehbarer Zeit nicht geplant, so Michael Diezel.

Wer Kopien von Dokumenten anfertigen lassen möchte, zahlt für einen schwarz-weißen A 3-Druck jetzt 20 statt bisher 30 Cent. Für alle anderen Papiergrößen und Farben ist der Preis konstant geblieben.

Beim verspäteten Zurückgeben eines ausgeliehenen Mediums zahlen Erwachsene pro Woche einen Euro und Kinder sowie Jugendliche 50 Cent. Bisher war diese Gebühr gestaffelt und erhöhte sich pro Woche um 50 Cent.

Gesellschaftsspiele, CDs und Kassetten können ab 2017 für vier statt bisher für zwei Wochen ausgeliehen werden. Durch Zeitschriften müssen die Leser aber künftig schneller blättern. Denn deren Leihfrist sinkt von zwei auf eine Woche. „Wir werden das Angebot an Zeitschriften demnächst erhöhen. Unter den Neuanschaffungen sind auch solche mit hoher Aktualität. Um sie möglichst vielen Nutzern zugänglich zu machen, soll die Ausleihzeit kurz gehalten werden“, erklärt der Bibliothekschef. Soll die Ausleihe eines Mediums regulär verlängert werden, besteht dazu nur dreimal die Möglichkeit.

Damit sich die Nutzer der Bibliothek dort wie Zuhause fühlen und auch mal vor Ort in Ruhe ein Buch durchblättern oder die ersten Seiten lesen können, ist das Essen und Trinken in den Räumen nun gestattet. Voraussetzung ist, dass die Medien durch die Speisen und Getränke nicht verschmutzt oder beschädigt werden.

Als runde Sache bezeichnet Ricardo Baldauf (CDU) die neue Gebühren- und Benutzungsordnung der Stadtbibliothek. Das sehen scheinbar auch alle anderen Stadträte so, denn während ihrer letzten Sitzung haben sie beide Papiere einstimmig beschlossen. Die Neufassung war nötig, weil die alten Satzungen bereits 13 und 15 Jahre alt sind. Eine trägt sogar noch die Unterschrift von Ex-Bürgermeister Karlheinz Teichert. Über die Jahre hat sich die Medienlandschaft extrem verändert. Auch dem wurden die Satzungen angepasst.

zur Startseite