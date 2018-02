Bibliothek entführt auf die Blumeninsel Mit einer Multivisions-Show berichtet Jochen Anders am Dienstag über seine Reise nach Madeira, zum berühmten Blumenfest und weiteren Sehenswürdigkeiten. Diese und weitere Veranstaltungen sind im www.sz-veranstaltungskalender.com zu finden.

In der Christian-Weise-Bibliothek berichtet Jochen Anders über seine Reise nach Madeira. © Matthias Weber

Zittau. Wer nach Madeira reist, hat den Begriff Blumeninsel schon gehört und verinnerlicht. Aufgrund des milden Klimas gedeihen auf Madeira eine große Menge Blumen fast ganzjährig. Anfang April wird in Funchal, der Hauptstadt von Madeira, ein ganz opulentes Blumenfest gefeiert. Einen Eindruck davon gewährt am Dienstag die Christian-Weise-Bibliothek in Zittau. Ab 19 Uhr berichtet Jochen Anders in einer Multivisions-Show im Veranstaltungsraum in der 3. Etage von seiner Reise auf die Insel. Neben dem Blumenfest hat Madeira noch mehr zur bieten. Etwa die zahlreichen Kulturdenkmale, eine Korbschlittenfahrt und viele schöne Orte entlang der Küste. Der Eintritt ist kostenlos, die Bibliothek bittet aber um eine kleine Spende. (szo)

