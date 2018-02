Bibliothek braucht Bücherboten

Hoyerswerda. Die Brigitte-Reimann-Stadtbibliothek Hoyerswerda sucht nach Helfern zum Aufbau eines ehrenamtlichen Bücherhausdienstes. Mit diesem Service sollen alle Bürger, welche die Bibliothek aus verschiedenen Gründen nicht persönlich aufsuchen können, mit aktuellen Informationen und Unterhaltungsmedien versorgt werden, um ihnen die Teilnahme am kulturellen und sozialen Leben zu ermöglichen. Das heißt, durch den Einsatz von freiwillig engagierten Bücherbotinnen und Bücherboten wird Menschen, die gehandicapt, dauerhaft hausgebunden oder hochbetagt sind, die Möglichkeit geboten, sich in einem regelmäßigen Rhythmus von einem persönlichen Bücherboten per Hausbesuch mit Büchern oder anderen Medien aus dem Bestand der Bibliothek versorgen zu lassen.

Mehr als nur „Medienwechsel“

Dafür sucht die Stadtbibliothek Hoyerswerda ehrenamtliche Bücherboten, die keine Berührungsängste haben, sondern gern auf fremde Menschen zugehen und sich darauf einstellen können, dass sich der oder die Besuchte in einer besonderen Lebenssituation (Krankheit, hohes Alter usw.) befindet. Kontaktfreude und eine offene Einstellung sind deshalb wesentliche Voraussetzungen. Hilfreich ist außerdem ein Grundinteresse an Büchern und anderen Medien. Ein Anliegen des neu aufgestellten ehrenamtlichen Service wird es sein, dass Bücherbote und Leser möglichst nah beieinander wohnen, damit eine Inklusion der hausgebundenen Menschen in ihre Nachbarschaft befördert werden kann. Der Austausch zwischen Bücherbote und Leser soll sich nicht nur auf den Medienwechsel beschränken, sondern auch die Möglichkeit bieten, über die gelesenen Bücher oder auch Privates zu plaudern und sich kennen zu lernen.

Versicherung ist inklusive

Diese ehrenamtliche Tätigkeit wird jährlich mit einer Aufwandspauschale in Höhe von bis zu 480 Euro honoriert. Die Stadtbibliothek Hoyerswerda schult die ehrenamtlichen Bücherboten, koordiniert die Besuche und stellt natürlich auch die verschiedenen Medien zur Verfügung. Für den Bücherhausdienst stellt die Bibliothek zudem ein Kraftfahrzeug zur Verfügung oder übernimmt sämtliche Kosten für die Nutzung des eigenen Kraftfahzeuges. Die Bücherboten sind während ihres Dienstes unfall- und haftpflichtversichert. Zusätzlich wird allen Bücherboten die Jahresgebühr für die Nutzung der Brigitte-Reimann-Stadtbibliothek Hoyerswerda erlassen.

„Möchten auch Sie ein Stück Bibliothek in Hoyerswerdaer Wohnzimmer bringen, dann rufen Sie uns unter der Telefonnummer 03571 607753 an oder schreiben uns eine Mail an info@bibliothek-hy.de“, wirbt die Bibliothek um Beteiligung aus der Bürgerschaft. „Hier erhalten Sie alle Informationen rund um den ehrenamtlichen Bücherhausdienst der Brigitte-Reimann-Stadtbibliothek Hoyerswerda.“ (red/JJ)

