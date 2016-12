Bibliothek bleibt kostenlos In den Zweigstellen wird weiterhin keine Jahresgebühr erhoben. Doch an anderer Stelle steigen die Preise.

Die Entscheidung im Stadtrat fiel einstimmig: Nutzer der Radebeuler Stadtbibliothek müssen auch in Zukunft keine jährliche Grundgebühr zahlen. Anders als beispielsweise in Meißen und Coswig, wo die Nutzung für Erwachsene zwölf beziehungsweise zehn Euro im Jahr kostet. In Radebeul muss man hingegen nur einmalig eine Anmeldegebühr zahlen. Diese wird jedoch jetzt von fünf auf zehn Euro erhöht.

Bisher wurde die Stadtbibliothek privatrechtlich betrieben. Nun soll die Einrichtung in den öffentlich-rechtlichen Status überführt werden. Dafür braucht sie zwingend eine Satzung. In dieser Satzung wird festgeschrieben, dass die Nutzer keine Grundgebühr zahlen müssen. „Es ist die Aufgabe einer öffentlichen Bibliothek, niedrigschwellige Angebote zu machen“, begründet OB Bert Wendsche (parteilos) die Entscheidung der Verwaltung, der auch die Stadträte zustimmten.

Neu ist, dass der Radebeul-Pass in der Satzung verankert wird. Bisher erhalten die Inhaber des Passes Ermäßigungen in verschiedenen Museen und Einrichtungen. In Zukunft müssen die Sozialhilfeempfänger auch keine Anmeldegebühr in der Bibliothek zahlen. Das solle ihnen den Zugang zur Bibliothek erleichtern, sagt Wendsche. Weil die Passinhaber möglicherweise keinen eigenen Computer zu Hause haben, können sie in der Bibliothek kostenlos das Internet nutzen.

Wer seine Medien nicht rechtzeitig abgibt oder seinen Ausweis verliert, muss in Zukunft mehr bezahlen. Die Versäumnisgebühren steigen von 25 auf 50 Cent pro Medium und Tag. Ersatzausweise kosten bald fünf Euro, statt wie bisher zwei Euro. Die Preiserhöhung betreffe nur solche Dinge, die man vermeiden kann, sagt Wendsche. Die Stadt begründet die Preiserhöhung mit gestiegenen Betriebskosten.

Hätte sich der Stadtrat für die Einführung einer Jahresgebühr ausgesprochen, würde die Bibliothek 2017 deutlich mehr Geld einnehmen. Studien des Deutschen Bibliotheksverbandes haben aber ergeben, dass die Einführung einer Jahresgebühr dazu führt, dass weniger Leute die Bibliothek nutzen und die Einnahmen dadurch langfristig zurückgehen.

