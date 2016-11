Bibliothek bekommt Bücher geschenkt

Wilsdruffs Bücherei nimmt im kommenden Jahr neben den Bibliotheken Nossen und Radebeul an den 18. Schweizer Literaturtagen teil. Diese finden Anfang Mai im Anschluss an die Leipziger Buchmesse statt. Dabei bekommen alle drei Büchereien die Ausstellungsmedien der Messe überreicht. Es handelt sich dabei um jeweils 700 bis 800 Exemplare. Die feierliche Übergabe soll in Wilsdruff am 9. Mai erfolgen. Zudem gibt es mehrere Lesungen und kulturelle Veranstaltungen.

Organisiert werden die Schweizer Literaturtage von der Botschaft des Landes, vom Schweizer Konsulat Dresden, dem Schweizerisch-Deutschen Wirtschaftsclub und dem Schweizer Buchhändler- und Verlegerverband. In Wilsdruff freut man sich über die Zuwendung. „Wir haben auch schon geschaut: In der Bibliothek ist noch genügend Platz“, sagte Bürgermeister Ralf Rother (CDU).

Zudem hofft man, bis dahin die Personalsorgen in der Bücherei in den Griff zu bekommen. Eine erst in diesem Jahr eingestellte Mitarbeiterin hatte kürzlich ihr Arbeitsverhältnis beendet, und die Leiterin der Bibliothek fällt bis Anfang Dezember aus. Derzeit helfen ehemalige Mitarbeiter aus. Die freie Stelle soll wiederbesetzt werden, Bewerbungen sind nach Aussage des Bürgermeisters bereits eingegangen. (hey)

