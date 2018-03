Bibliothek als Spielparadies

Eskil (links) und Alina waren von dem Puzzlespiel begeistert. Foto: Silke Richter

Hoyerswerda. Fernsehabend auf der Couch zum Wochenendauftakt am Freitag? Da gibt es Alternativen: Spiele-Abend ist erstmals in der Hoyerswerdaer Stadtbibliothek angesagt. Das wollen sich etliche Gäste nicht entgehen lassen. Über zwanzig Beschäftigungsmöglichkeiten können bei dieser Premiere ausprobiert. Gern allein bei den sogenannten Solospielen oder zu zweit und in größeren Gruppen. Es warten Würfel-, Karten- und Legespiele, aber auch interessante Wissensfragen auf die Besucher. Nenne eine passende Figur der griechischen Mythologie? „Achilles“, heißt die Antwort, meint eine Besucherin und hat somit eine von 2 400 Fragen aus dem Spiel „Trivial Pursuit“ richtig beantwortet. Somit hat die Seniorin ihr erstes „Kuchenstück“ gewonnen. Wenn sie es als erste Spielerin schafft, ihre ganze „Torte“ mit sechs Stücken komplett zu belegen, hat sie diese Runde für sich gewonnen, bevor es zum nächsten Spiel weitergeht.

Und während zwei Besucherinnen eifrig darüber rätseln, welches Material die Kräfte des Filmhelden „Superman“ schwinden lässt, wird ein paar Tische weiter herzlich gelacht: Bei „Wat’n dat?“ gilt es, innerhalb einer bestimmten Zeit einen geheimen Begriff mittels schwarzer Stäbchen und runder Scheiben als Bild so zu legen, dass die Mitspieler es erraten können. Die ersten Stäbchen liegen, und Heidelinde Stoermer wagt die Ratespiele: Schneeflocke, Strauch oder doch ein Baum? Nein. Es muss schnell gehen, denn die Eieruhr läuft und läuft. Eine Minute ist um. Bei Bekanntgabe der Lösung wird humorvoll darüber diskutiert, ob ein einziger als Bild gelegter Baumstamm als Wald bezeichnet werden kann. Das lässt Raum für Vorstellungskraft und viel Spaß. So ist es gewollt bei diesem lustigen Partyspiel.

Immer mehr Besucher kommen zu dem Spieleabend. Unter ihnen sind auch Eskil und Alina. Die beiden 10-Jährigen hocken auf dem Fußboden vor dem Lesezelt und suchen ein ganz bestimmtes Puzzleteil, um das Dinosaurierbild zu komplettieren.

Bibliotheksleiterin Annekathrin Trojahn „lümmelt“ derweil mit Leonard gemütlich vor einem Bildschirm. Der achtjährige Junge freut sich, mit der Bibliothekschefin Autorennen spielen zu können. Gleich nebenan scheint es so, als wenn Kevin und Svenja mit ihren Armen ins Nichts werfen. Tun sie eigentlich auch. Aber dahinter steckt etwas anderes. Mit der Wii-Konsole ahmen die beiden Geschwister ein Tennisspiel und andere Sportarten nach. „Ich finde den Spieleabend ganz toll. Sonst bin ich hier immer nur bei den Büchern in der Horrorabteilung anzutreffen. Jetzt werde ich sicher auch in den anderen Regalen mal nachschauen“, meint die 13-jährige Svenja. Und ihr Bruder Kevin will sich nach dem ersten Spieleabend überlegen, ob er sich in der Bibliothek als Nutzer anmeldet. „Wir spielen mit meiner Oma oft Mensch ärgere dich nicht. Vielleicht finden wir durch den Spieleabend weitere Anregungen und Ideen“, meint der 15-jährige.

