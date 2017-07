Biberpfad ist wieder begehbar

Der Biberpfad in der Königsbrücker Heide musste nach dem jüngsten Unwetter beräumt werden. © PR

Einer der beliebtesten Besucherpfade in der Königsbrücker Heide ist wieder nutzbar. Die Naturschutzgebietsverwaltung (NSG) hat den Biberpfad von Bäumen und Ästen befreit. Damit kann auch der See der Freundschaft wieder erreicht werden. Der Biberpfad, der auf die Spuren der Nager in der Heide exemplarisch zeigt, führt unter anderem am See entlang.

Der Radrundweg ist allerdings zwischen dem Kriegsgefangenenfriedhof und Schmorkau noch gesperrt. Dort müssen erst Hindernisse beseitigt werden. Die NSG-Verwaltung geht aber davon aus, dass das in der nächsten Woche geschehen wird. Sturm Paul hat vor zwei Wochen auch im Naturschutzgebiet einiges verwüstet. „Schaden kann der Sturm in einem Wildnisgebiet aber nicht anrichten“, sagt Cornelia Schlegel. „So gesehen hat der Sturm geholfen, die Königsbrücker Heide noch schneller wilder zu machen. (SZ/pre)

