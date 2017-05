Bibel to go Louis, Henriette und Hannes feiern Konfirmation, finden Kirchenmusik cool und nehmen den Glauben mit in den Alltag.

Rund 700 Jugendliche feiern dieses Jahr im Raum Dresden Konfirmation. Damit bekräftigen sie selbstständig ihre Taufe und ihren Glauben. Louis, Henriette und Hannes (v.l.) aus der Laurentiuskirchgemeinde gehören dazu. © Sven Ellger

Bus verpasst und Mathetest vergeigt. Handy verloren und mit Freunden gestritten. Liebeskummer, Lattenschuss kurz vor Toreschluss. Dramen in jungen Leben. „Wenn es mir nicht gut geht, bete ich zu Gott“, sagt Henriette. Und bei eitel Sonnenschein? „Na ja, dann eigentlich nicht“, gibt die 14-Jährige zu. Für Gott ist das okay, denkt sie. Der versteht mich.

In einer Woche wird Henriette konfirmiert. Offiziell ist die Konfirmation eine feierliche Segenshandlung: „Die Segnung markiert den Übertritt ins kirchliche Erwachsenenalter.“ Das geht nicht von allein. Anderthalb Jahre lang haben sich die Jugendlichen der Dresdener Laurentiuskirchgemeinde auf ihren wichtigen Tag vorbereitet. Dort entscheiden sich in diesem Jahr 38 Mädchen und Jungen für ein Leben im christlichen Glauben und für die evangelisch-lutherische Kirche. Einen großen Teil dieser Etappe gehen sie gemeinsam im „Konfi-Kurs“. Pfarrer Thomas Markert begleitet sie. „Aber im Grunde muss jeder seine eigene Form des geistigen Glaubens finden“, sagt Hannes.

Auch er ist 14 Jahr alt. Seine Worte hören sich erstaunlich erwachsen an. Möglich, dass sich Hannes mehr als andere Gleichaltrige mit der Frage nach der eigenen Frömmigkeit beschäftigt hat. Erst vor zwei Jahren wurde er zusammen mit seinen Eltern getauft. Spiritualität gehörte für ihn immer zum Leben dazu. Jetzt hat die Familie eine feste Heimat für ihren Glauben gefunden. So ist Hannes einer der wenigen Menschen, die ihre eigene Taufe bewusst erlebten.

Heilige Schrift zum Anfassen

„Ich erinnere mich auch noch“, sagt Henriette. Ihre Eltern ließen sie als Siebenjährige taufen. Louis indes zuckt die Schultern. Er wurde als Baby über das Taufbecken gehalten. Knapp 14 Jahre später hat er zusammen mit den anderen beiden den Konfirmandenkurs bei Pfarrer Markert durchlaufen. „Für mich war das ganz selbstverständlich“, sagt Henriette. Die Gemeinde ist für sie ein vertrauter Kreis, in dem sie sich bewegt, seit sie denken kann. In aller Regel regen Eltern eine Konfirmation an. „Wir waren am Anfang alle zu einem Informationsabend eingeladen, da habe ich Freunde aus dem Kindergarten und der Grundschule wiedergetroffen“, erinnert sich Louis. Die kleinen Kumpels von einst locken eher zum Konfi-Kurs als das Versprechen an Gott. Wie wichtig eine gute Jugendgruppe ist, weiß auch Thomas Markert. „Ohne die würden wir die Jugendlichen viel schwerer erreichen. Sie müssen sich aufeinander freuen“, sagt der Pfarrer.

Damit Glaubensfragen Teenager an Sonnabenden in die Kirche ziehen, braucht es ein pädagogisches Konzept. „Bibel aufschlagen und los, das funktioniert heute nicht mehr“, sagt Markert. Stattdessen trägt er Themen an die Mädchen und Jungen heran, die sie auch im Alltag beschäftigen: Liebe, Freundschaft, Treue, Vertrauen, Begehren, Leben, Tod. Als Pfadfinder sind sie unterwegs, fahren in Camps, erarbeiten Krippenspiele, Musicals oder Kindergottesdienste, machen Musik in einer Band. „Bibel to go“ heißt ein Angebot, tiefgründig über Bibeltexte nachzudenken. Bibel meint übrigens Buch, nicht Tablet oder Handy.

Auch im Internet findet sich die Heilige Schrift. „Ich will aber, dass die Jugendlichen die Bibel haptisch erfahren“, sagt der Pfarrer. Henriette, Hannes und Louis haben jeweils ihre eigene. Schön gebunden sollte die Ausgabe sein, finden sie. „Bibel zum Mitnehmen“, in der Tat: Gedanken zur Schrift und wie sie zu verstehen ist, nehmen die Jugendlichen mit in den Alltag. Da gibt auch zu Hause am Abendbrottisch mit den Eltern manch Thema noch nachträglich Diskussionsstoff.

Krankheit und Sterben etwa. „Ich stelle mir vor, dass Gott die Menschen nach einer gewissen Zeit wieder zu sich zurückholt. Dann ist das Leiden beendet, eine Art Befreiung“, sagt Hannes. Und all die Ungerechtigkeit auf der Welt? Die ewige Warum-Frage: Warum lässt Gott das zu? Die Freiheit des Menschen schmerzt oft, das wissen die Jugendlichen. Gott lasten sie das Leid nicht an. „Ich fühle vor allem, dass da jemand ist, der mich beschützt und für mich da ist“, sagt Henriette. Hilfe und Beistand sind für alle drei starke Gefühle. Die würden sie jedem nur wünschen. Aber was, wenn jemand nie geglaubt hat. Kann er gläubig werden? Im Brustton der Überzeugung sagt Louis: „Ja. Das geht immer.“

Hannes ist frisch konfirmiert. Seine Taufe hat ihn rückblickend mehr beeindruckt als die Konfirmation. „Es war alles so schnell vorbei“, sagt er. Aber an die festliche Stimmung erinnert er sich gern. „Und Kirchenlieder sind echt cool.“

Die anderen beiden freuen sich auf nächsten Sonntag. „Ich trage ein ganz schönes Kleid“, jubelt Henriette, „Dunkelblau mit Spitze, vorn und am Rücken.“ Bei der Segnung will sie schließlich auch von hinten schön aussehen. Der Friseurtermin ist geklärt und das Laufen in den neuen Schuhen geübt. All das gehört dazu, so wie das Feiern mit Freunden und Familie und die Geschenke natürlich.

zur Startseite