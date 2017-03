Bibbern mit der Schreibpäpstin des Mittelalters Sabine Ebert hat ihren neuen Roman auf der Albrechtsburg Meißen vorgestellt. Bei kühlen zwölf Grad Saaltemperatur.

Bevor Erfolgsautorin Sabine Ebert vorzulesen beginnt, führt sie die knapp Besucher in einige Hintergründe des Mittelalters ein. © C. Hübschmann

Diese Bestsellerautorin kennt ihr Publikum. „Sie sind ja nicht nur hier, um aus dem Buch vorgelesen zu bekommen“, begrüßt Sabine Ebert am Sonnabend ihre Lesungsgäste in der Albrechtsburg Meißen. „Das haben Sie zu Hause auf dem Sofa gemütlicher“, spielt sie auf die Kälte im Saal an. „Sie wollen ja auch etwas sehen.“

Darum hat sie zur Premiere ihres neuen Romans „Schwert und Krone“ ihre Freunde von der Interessengemeinschaft Mark Meißen 1200 mitgebracht. Enthusiasten, die die meißnisch-sächsische Landesgeschichte im Hochmittelalter recherchieren und nachgestalten. Sabine Ebert wirkt seit vielen Jahren selbst mit. Und erscheint ebenfalls in mittelalterlichem Gewand.

An den versammelten Beispielen für Damen- und Herrenkleidung im 12. und 13. Jahrhundert erklärt sie Hintergründe und Symbolik. „Man zeigte Reichtum in sehr schönen Stickereien, Farbe und in der verschwenderischen Breite des Stoffes.“ Die Handys, Tablets und Kameras schnellen nach oben, als sie auf den Kampf zur damaligen Zeit zu sprechen kommt. „Zieht mal die Schwerter“, instruiert sie zwei Darsteller und enttarnt damit die übliche Effekthascherei im Film: Man hört nichts. „Auch das stundenlange Aufeinandereinkämpfen und Sprücheklopfen vergessen Sie mal“, moderiert sie an. Was die Männer vorführen, sind kurze schnelle Bewegungsabfolgen. Geschickte Schwertkampfkunst statt blinden Gemetzels.

Es sind die ersten 25 Minuten ihrer Buchvorstellung, die verdeutlichen, was das Erfolgsgeheimnis der Schriftstellerin ausmacht: Sie lebt ihr Thema, das Mittelalter, das sie sich bis in die Details des damaligen Alltags aus historischen Quellen erschließt. Und sie versteht es, dieses Wissen fesselnd zu vermitteln. Im Publikum sitzen Historiker genauso wie Verkäuferinnen und Krankenschwestern. Bis aus Pirna, Chemnitz und Bautzen sind die Fans angereist. Der Saal ist mit knapp 300 Besuchern maximal gefüllt.

Es ist die Große Hofstube in der Albrechtsburg, die sich Sabine Ebert so sehr für diesen Anlass gewünscht hat. „Viele Szenen des neuen Buchs spielen in Meißen. Es gibt keinen schöneren Ort für die Premiere“, sagt sie über die überwältigende Kulisse, in der einst getafelt wurde. Die Atmosphäre kommt der in einer Kirche nahe. Dafür sorgen das zwölf Meter hohe Zellengewölbe, die Strebepfeiler und die deckenhohen Bogenfenster, durch die geheimnisvoll das Licht einfällt. Hier hat Sabine Ebert schon den fünften ihrer Hebammen-Romane vorgestellt. Das war 2011. Und bereits damals wurden wärmende Decken ausgeteilt, erinnert sich eine Besucherin.

Am Lesetisch begibt sich die Autorin zurück ins Jahr 1137. Nach Tirol, wo es Kaiser Lothar von Süpplingenburg soeben dahingerafft hat. Bevor sich die Frage nach seinem Nachfolger stellt, ist ein sofortiges Problem zu lösen: Wie transportiert man den Leichnam nach Königslutter bei Braunschweig, ohne dass sich die Verwesung bemerkbar macht. „Aber Sie kommen vom Frühstück und wollen zum Mittag“, bremst Sabine Ebert ab. Die unappetitlichen Passagen dazu spart sie an dieser Stelle lieber aus. Immer wieder erkundigt sich die Vorleserin nach dem Fröstelgrad ihrer Zuhörerschaft. Stets signalisiert ihr die Masse wohlgesonnen, dass es noch geht. Das seltene Erlebnis ist es ihren Anhängern wert.

Bis sie die erste Meißner Szene erleben, müssen sie sich gedulden. Schließlich ist es so weit: „Die letzte Szene, bevor Sie zu Eis erstarren, ist aus Meißen“, kündigt die Schriftstellerin an. Und denkt dabei auch ein wenig an sich und ihre dünne Bekleidung. Denn sich wie ihr Publikum in Decken zu hüllen, das genehmigt sich die Frau mit der Faszination fürs raue Mittelalter nicht.

Am 7. März um 19.30 Uhr liest Sabine Ebert auf Schloss Wackerbarth. Karten zu 15 Euro unter Telefon 0351 89550.

zur Startseite