Bibbern im Hochhaus Die Mieter am Pirnaischen Platz müssen weiter frieren. Das Sozialamt redet nun Klartext mit dem Eigentümer.

zurück Bild 1 von 3 weiter Viele Heizungsrohre verlaufen an der Decke des Hochhauses am Pirnaischen Platz, doch fließt kein warmes Wasser hindurch. © Christian Juppe Viele Heizungsrohre verlaufen an der Decke des Hochhauses am Pirnaischen Platz, doch fließt kein warmes Wasser hindurch.

Das Hochhaus am Pirnaischen Platz.

Nach wie vor ist die Heizung in dem 14-Geschosser kaputt.

Das milde Oktoberwochenende werden die Mieter am Pirnaischen Platz zum Heizen nutzen. Sie werden die Balkontüren im Hochhaus aufreißen und die Luft ins Wohnzimmer lassen. 20 Grad war es in den Stuben schon lange nicht mehr warm.

Nach wie vor ist die Heizung in dem 14-Geschosser kaputt. Und das, obwohl die Temperaturen nachts deutlich unter zehn Grad fallen. „Es ist unerträglich zu sehen, wie mitten im Zentrum Dresdens private Eigentümerpflichten weiterhin massiv vernachlässigt werden“, sagt Dresdens Sozialbürgermeisterin Kristin Kaufmann (Linke) der Sächsischen Zeitung. „Unter den Folgen leiden ältere, teils pflegebedürftige Mieter, die mitunter bereits ihr Leben lang in diesem Haus wohnen.“

Dass es so nicht mehr weitergehen kann, hat die Stadtverwaltung am Donnerstag den Vermieter in einem persönlichen Gespräch wissen lassen. „Er hat uns versichert, dass die Heizung Ende kommender Woche wieder laufen wird“, sagt Dominic Heyn, der persönlicher Referent Kaufmanns. 170 Heizungsventile müssten ersetzt werden.

Bekannt ist der Heizungsschaden nicht erst seit gestern. Die Anlage hatte zunächst bei einem Brand im Mai Schaden genommen. Anschließend hatten sie Bauarbeiter im elften Stock so stark beschädigt, dass die Überflutung der darunterliegenden Wohnungen drohte. Laut Drewag sollen es Handwerker gewesen sein, die fachlich nicht für die Arbeit am Heizungssystem zugelassen waren. Die Anlage musste daraufhin stillgelegt werden.

Der Vermieter sei für die Reparatur verantwortlich, betont die Stadtverwaltung. Die Rathausmitarbeiter könnten nicht einfach sein Eigentum betreten und die Heizung in Betrieb nehmen.

Mitreden darf die Stadt allerdings, wenn es um Probleme beim Brandschutz geht. Und die gibt es. So fehlt unter anderem ein geeignetes Treppenhaus, durch das die Mieter im Falle eines Feuers flüchten können. Brandschutztüren in den ewig langen Fluren fehlen auch. Wegen dieser massiven Mängel müssen die etwa 40 Mieter bis Ende Februar 2018 das Haus verlassen. Im September hatte die Bauaufsicht die weitere Nutzung untersagt.

Den Leerzug zu organisieren und für die Mieter neue Wohnungen zu finden, ist aber ebenfalls Aufgabe des Eigentümers, macht das Sozialamt deutlich. Der Vermieter habe am Donnerstag erklärt, seine Pflichten zu erfüllen und die Umzüge zu unterstützen, sagt Dominic Heyn. „Das Sozialamt hat Kontakte zu anderen Vermietern auf dem freien Markt in Dresden übermittelt.“ Empfohlen wurde auch, dass die Bewohner einen Wohnberechtigungsschein beim Sozialamt beantragen. Damit hätten sie unter Umständen die Möglichkeit, in Sozialwohnungen der Stadt zu ziehen. Klar sei aber auch, dass im Februar nicht alle Menschen in Wohnungen untergebracht werden könnten, für die Dresden ein Belegungsrecht hat. „Die Wohnungssuche sollte, wenn sie noch nicht begonnen wurde, demnächst starten“, so Heyn.

Bewohner suchen Hilfe

Ob Menschen bereits von sich aus ihre Wohnungen verlassen haben, konnte die Verwaltung am Freitag nicht sagen. Allerdings hätten Bewohner schon Hilfe beim Sozialamt gesucht. Ihnen sei eine Kurzmitgliedschaft beim Mieterverein nahegelegt worden, um gegebenenfalls rechtliche Schritte gegen den Vermieter zu prüfen. Der Verein hatte bereits aufgezeigt, was die Bewohner im Fall der kaputten Heizung machen können. Zunächst sollten sie den Hauseigentümer auffordern, die Heizung zu reparieren, und ihm dafür eine angemessene Frist setzen. Hält er diese nicht ein, könnten sich die Mieter sich mit Elektroheizgeräten helfen und diese dem Vermieter in Rechnung stellen. Mietkürzungen und die eigenmächtige Beauftragung eines Heizungsmonteurs seien schließlich auch möglich. Allerdings rät der Verein hier, sich rechtlich beraten zu lassen.

Langfristig soll das Haus saniert werden. Erste Entwürfe hatte der Projektplaner vor wenigen Wochen vorgestellt. Zuletzt war eine geringfügige Erhöhung des Hochhauses um 1,60 Meter vorgesehen, da die Dachterrasse ein Staffelgeschoss erhalten soll und an der Seite zur Grunaer Straße hin ein Fahrstuhlanbau vorgesehen ist. Ein Bauantrag ist bislang nicht eingereicht worden, da die Pläne noch mit der Stadtverwaltung abgestimmt werden.

Die Gesellschaft Historischer Neumarkt spricht sich gegen eine Aufstockung aus, da das Haus schon jetzt das Altstadtpanorama störe. Die Bürgerinitiative Stadtbild Dresden bringt sogar einen Abriss des Gebäudes ins Gespräch und schlägt einen Wiederaufbau des Kaiserpalastes vor. Das neobarocke Geschäftshaus stand an der Stelle, wo heute das Hochhaus im Stil der Moderne in die Höhe ragt. 1951 wurde das im Krieg schwer getroffene Gebäude abgerissen. Die FDP begrüßt diesen Vorstoß. Linke und Grüne befürworten eine Sanierung des 1966 eröffneten Hochhauses.

zur Startseite