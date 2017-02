Biathlonhütte wird abgerissen

In Hinterhermsdorf läuft derzeit der Abriss einer ehemaligen Biathlonhütte. Darüber informiert die Stadtverwaltung Sebnitz. Das am Parkplatz Buchenpark gelegene kommunale Gebäude wurde bereits seit mehreren Jahren nicht mehr genutzt. Durch ein undichtes Dach lief Wasser in die Hütte, die dadurch entstandenen Schäden seien erheblich. Hinzu kommt, dass eine neue Nutzung der Hütte wegen ihrer Lage im Nationalparkgebiet und der damit verbundenen gesetzlichen Bestimmungen nicht möglich war, sagt das Rathaus. Deshalb habe man sich zum Abbruch entschieden. Bis zum Beginn der neuen Tourismussaison soll von der Biathlonhütte nichts mehr zu sehen sein. Das Gelände wird an die Umgebung angeglichen. Die renaturierte Fläche will die Stadt als Ausgleichsmaßnahme für die Straße „Am Langk“ ausweisen, die befestigt wird. (SZ)

