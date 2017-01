Biathlon für jedermann

Wintersportler und solche, die es werden wollen, sind am 14. Januar nach Hinterhermsdorf eingeladen. Dann veranstaltet der SV 97 seinen Biathlonwettkampf. Angesetzt sind drei Wettbewerbe. Los geht‘s um 13.30 Uhr mit dem Massenstart der Männer. Danach dürfen Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre in die Loipe. Als Höhepunkt startet zum Schluss ein Staffelrennen, für das sich Dreier-Mannschaften anmelden können. Mitmachen kann jeder, der auf Skiern stehen kann. Geschossen wird mit Luftgewehren, die am Schießstand für die Teilnehmer bereitstehen. Auf die Sieger warten Preise und Urkunden. Sollte bis zum 14. Januar nicht genügend Schnee gefallen sein, wird die Veranstaltung um eine Woche verschoben. Da gilt so lange, bis ausreichend Weiß liegt. (SZ/dis)

Biathlonwettbewerb in Hinterhermsdorf am 14. Januar. Start um 13.30 hinter der Turnhalle. Anmeldung und Informationen bei André Hoh, 0172 9894368

