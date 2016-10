Biathlonfreunde auf Spurensuche Bald dokumentiert eine Chronik die 50-jährige Vereinsgeschichte. Wer noch etwas beisteuern kann, sollte sich melden.

Nachwuchsbiathleten der Sportgemeinschaft Dynamo Bischofswerda beim Schießtraining. © Wolfgang Schmidt

In Ringenhain lernte schon ein Vize-Weltmeister die Grundlagen des Biathlon. Der Neukircher Frank Pötter, der bei der Juniorenweltmeisterschaft 1973 in Lake Placid die Silbermedaille gewann, feierte am Valtenberg seine ersten sportlichen Erfolge. So wie viele andere Kinder und Jugendliche aus dem damaligen Kreis Bischofswerda. Mitglieder der einstigen Sportgemeinschaft (SG) Dynamo Bischofswerda qualifizierten sich für Bezirksspartakiaden und DDR-Meisterschaften, holten dort Meistertitel und Medaillen.

An Glanzzeiten wie diese, aber auch an die Trainingsmühen erinnert eine Chronik zum Biathlonsport in der Oberlausitz, die der Neukircher Rüdiger Poike so gut wie fertiggestellt hat. Es sind fast 50 handgeschriebene Seiten, deren Inhalt nun in den Computer eingegeben wird. Im kommenden Jahr, wenn der Oberlausitzer Biathlonverein Ringenhain sein 50-jähriges Bestehen feiert, soll die Chronik, schön illustriert, vorliegen. „Wir wollen keinen vergessen“, sagt Rüdiger Poike. Deshalb bittet der Verein ehemalige Sportler der Sektion Biathlon der SG Dynamo, sich zu melden. Interessant für den Chronisten sind zum Beispiel die Erfolge bei DDR-Meisterschaften und Bezirksspartakiaden. Auch nette Anekdoten über sportliche Begebenheiten werden noch gesucht.

Schon die zweite Chronik

Für Rüdiger Poike, der in dieser Woche 70 Jahre alt geworden ist, ist es bereits die zweite Chronik, die er schreibt. Seine erste widmete sich der Landwirtschaft in Neukirch, die er als einstiger Chef der Agrargemeinschaft Oberland viele Jahre mitprägte. Seit den 80er Jahren schlagen sein Herz und das seiner Frau Sigrid für den Biathlon. Damals wurde ihr Sohn Thomas zur Sportschule nach Altenberg delegiert. 1983 wurde er in seiner Altersklasse DDR-Meister. Die Liebe zum Biathlon ist geblieben.

Die Sektion Biathlon der SG Dynamo gab es bis zur Wende. Dann herrschte erst einmal Ruhe auf den Trainingsbahnen am Valtenberg. Bis Sport- und Biathlonverrückte 2005 begannen, Kinder für den Sport im Allgemeinen und den Biathlon im Besonderen zu begeistern. Einige der „Küken“ von damals lernen inzwischen an der Eliteschule des Sports in Altenberg und holen für den Oberlausitzer Biathlonverein bei deutschlandweiten Meisterschaften Medaillen. Seit vier Jahren ist der Ringenhainer Verein Talente-Stützpunkt im Biathlon. Zurzeit gehören dem Verein 40 Kinder und 25 Erwachsene an.

Hinweise zur Vereinschronik nimmt Familie Poike in Neukirch gern entgegen, 035951 31583

zur Startseite