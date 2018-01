Biathlon-Wettkämpfe abgesagt Die Nachwuchsrennen können am Wochenende nicht stattfinden – das Wetter spielt nicht mit.

Die fürs Wochenende in der Sparkassen-Arena Altenberg geplanten Biathlon-Nachwuchsrennen fallen aus, werden aber nachgeholt. © Archivfoto:Wolfgang Wittchen

Altenberg/Zinnwald. Die für dieses Wochenende in der Sparkassen-Arena Altenberg geplanten Biathlon-Nachwuchsrennen finden nicht statt – witterungsbedingt. Das sagte Gunther Kaden, der Vorsitzende des SSV Altenberg, am Mittwochabend gegenüber der SZ. „Leider mussten die Wettkämpfe wegen des jetzigen Wetters abgesagt werden, sonst hätte dort im Nachgang wegen der Bedingungen auch nicht mehr trainiert werden können“, erklärt der SSV-Chef. Ursprünglich waren nun in der traditionsreichen Wettkampfstätte im Ortsteil Zinnwald mehrere Nachwuchsrennen vorgesehen, am Sonnabend beim Sparkassen-Cup. Und tags darauf sollten dort die Biathlon-Wettbewerbe der Kinder- und Jugendspiele des hiesigen Kreissportbundes stattfinden. Kaden zufolge werde derzeit nach neuen Terminen für die Nachwuchsrennen gesucht. Favorisiert sei dafür aktuell das letzte Februar-Wochenende. Fest stehe dies aber noch nicht. (skl)

