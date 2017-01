Biathlon-Cup im Waldstadion Die Zschaitzer hoffen in den nächsten Tagen auf Schnee und Temperaturen unter null Grad.

Die Zschaitzer hoffen in den nächsten Tagen auf Schnee und Temperaturen unter null Grad. Denn der Sportverein will für Sonntag, 22. Januar, den Zschaitzer Biathlon-Cup organisieren. Austragungsort ist das Waldstadion. Der erste Gruppenstart ist gegen 10 Uhr geplant. Trainiert werden kann am Sonnabend, 21. Januar , ab 14 Uhr.

Gestartet wird in den Klassen Herren, Damen, Kinder und Staffel. Wer am Training und am Wettkampf teilnehmen will, muss sich per Mail barkawitz@gemeinde-zschaitz-ottewig.de oder per Fax unter 034324 20576 anmelden.

Die Versorgung mit Getränken und Speisen ist abgesichert. „Wir hoffen, dass sich viele Starter anmelden und an den Wettkämpfen teilnehmen“, so der Vereinsvorsitzende Immo Barkawitz. Ebenso wünschenswert sei, dass viele Fans kommen, um die Sportler anzufeuern. (DA/je)

