Biathlet macht Kickern Beine

Fußball-Regionalliga. Viel Urlaubszeit ist den Fußballern von Regionalligist Budissa Bautzen in diesem Jahr nicht geblieben. Am Montag um 16.30 Uhr war schon wieder Trainingsauftakt - und der hatte es in sich. Nach der Begrüßung der Kicker durch Vizepräsident Holger Schmidt übernahm Chefcoach Torsten Gütschow. Aber nur kurz. Denn nach dem lockeren Warmlaufen bekam Fitnesscoach Daniel Zönnchen das Oberkommando.

Und er brachte die Mannschaft bei sommerlichen Temperaturen ordentlich ins Schwitzen. Außerdem verschaffte sich Zönnchen - der ursprünglich aus dem Biathlonsport kommt und in Altenberg aktiv war, bevor er die Laufbahn Fitnesscoach einschlug - mit vielen Übungen einen Überblick über den Fitnesszustand des Teams. Was dabei herausgekommen ist, bleibt vorerst ein Geheimnis.

Franz Pfanne bleibt bei Budissa

Aber dafür gibt es bei den Personalplanungen offizielle Neuigkeiten. Denn Abwehrspieler Franz Pfanne bleibt dem Regionalligisten Bautzen erhalten, wie der Verein am Montagabend mitteilte. „Pfanne hat sich mit Budissa auf ein weiteres gemeinsames Jahr verständigt und den entsprechenden Vertrag unterzeichnet“, wie Vereinspräsident Ingo Frings mitteilte.

Die weiteren Planungen zur Saisonvorbereitung laufen bei Budissa Bautzen derweil auf Hochtouren. Schon für Sonnabend, den 24. Juni, ist ein Testspiel geplant. Der Gegner ist allerdings noch offen. Am 28. Juni soll ab 18 Uhr bei Sporting Mücheln getestet werden und am 1. Juli gegen den FK Varnsdorf in Jablonné.

Einige weitere Testspieltermine sind noch nicht mit Gegnern besetzt. Aber wenn es bei der aktuellen Planung bleibt, dann können sich die Budissa-Fans schon mal zwei Termine rot im Kalender ankreuzen. Am 15. Juli wollen die Bautzener in Wilthen um 15 Uhr gegen die U21 von Slovan Liberec auflaufen. Und vier Tage später - am Mittwoch, dem 19. Juli - geht die Reise der Gütschow-Kicker in die Elbestadt Riesa zur BSG Stahl. Hier soll es um 19 Uhr losgehen. Auch die SG Weixdorf freut sich auf Besuch aus Bautzen am 9. August um 18.30 Uhr. Budissa weist allerdings ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche Testspiel-Termine auch noch Änderungen unterliegen können.

