BFV verliert Test in Dresden

Unser Foto zeigt einen Zweikampf aus der Partie zwischen Katharina Zippack (links/BFV) und Lisa Gaitzsch. © Bodo Hering

Fußball. Die Regionalliga-Fußballerinnen vom Bischofswerdaer FV haben ihr erstes Vorbereitungsspiel beim Landesliga-Aufsteiger Post SV Dresden knapp mit 1:2 (0:1) verloren. Die Führung für Dresden erzielte Nina Förster, die in der 44. Minute einen Abstimmungsfehler in der BFV-Abwehr ausnutzte. Gleich nach dem Seitenwechsel erhöhte Lisa Gaitzsch auf 2:0 (48.). Das Ehrentor für die von Tino Gottlöber trainierten Gäste erzielte Nadine Rinke in der 59. Minute. (bh)

zur Startseite