BFV und Kamenz in der Landesauswahl Beim NOFV-Futsal-Länderpokal in Bad Blankenburg erreichte die sächsische Landesauswahl Rang drei.

© Christian Kluge

Beim NOFV-Futsal-Länderpokal in Bad Blankenburg landete die sächsische Landesauswahl auf Rang drei. Der Titelverteidiger schoss die meisten Turniertreffer (20 Tore in fünf Partien), verlor aber seine Spiele gegen Berlin (3:6) und Brandenburg (1:3). Gegen Thüringen feierte das Team von Trainer Marcus Urban einen 8:0-Kantersieg, auch gegen Mecklenburg-Vorpommern (3:0) und Sachsen-Anhalt (5:2) wurde deutlich gewonnen. Zum Kader gehörten unter anderem Torhüter Ron Wochnik und Tom Grellmann vom SV Einheit Kamenz sowie Marc Böttger, Tom Hagemann (beide Bischofswerdaer FV) und Ex-Budisse Philip Heineccius, der vier Treffer markierte. Hagemann trug sich dreimal in die Torschützenliste ein, Böttger und Grellmann trafen jeweils einmal ins Schwarze. NOFV-Meister wurde Brandenburg mit 13 Punkten vor Berlin mit zwölf Zählern. (js)

zur Startseite