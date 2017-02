BFV-Testspiel nach Kamenz verlegt Der Kunstrasenplatz steht für die Partie nicht zur Verfügung. Vereinspräsident Jürgen Neumann erklärt warum.

Das Testspiel findet in Kamenz statt. © Matthias Schumann

Der Wechsel von Schneefall und Tauwetter in den vergangenen Tagen bremst den Bischofswerdaer Fußballverein 08 aus: Das für diesen Mittwoch auf dem Kunstrasenplatz in Bischofswerda Süd anberaumte Spiel gegen den Landesligisten SV Einheit Kamenz (Anstoß 18 Uhr) wird in die Lessingstadt verlegt. Der Platz in Bischofswerda ist für diese Partie nicht bespielbar.

Zwar wurde in den vergangenen Wochen reichlich Schnee mittels fünf Fräsen und vielen Schneeschippen an den Rand des Kunstrasenplatzes befördert. Doch die milden Temperaturen vom Wochenende sorgten dafür, dass Schnee taute, das Wasser zum Teil auf den Rand der Spielfläche floss und dort nachts wieder gefror. „Die Linien am Spielfeldrand sind teilweise nicht mehr zu sehen“, sagte Vereinspräsident Jürgen Neumann am Dienstag auf Anfrage. Auf der Mitte des Platzes kann man zwar gefahrlos trainieren. „Doch für ein Spiel eines Oberligisten gegen einen Landesligisten können wir den Platz momentan nicht nutzen“, so Jürgen Neumann.

Der BFV erlebt den ersten „richtigen“ Winter auf dem 2013 eingeweihten Kunstrasenplatz. „Wir sind Lernende“, sagt der Vereinspräsident. So habe man vor dem Winter die Bandenwerbung nicht entfernt, an der nun die inzwischen vereisten Schneemassen liegen. Aus diesem Grund musste der Verein auch das Angebot eines Baubetriebes ablehnen, den Schnee mittels Radlader abzufahren. „Wahrscheinlich wäre die Bandenwerbung beschädigt worden“, sagt Jürgen Neumann. (szo)

