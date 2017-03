BFV-Reserve auf Abschiedstour Oberland Spree, Crostwitz und Weixdorf mit Heimrecht.

© Uwe Soeder

Fußball-Landesklasse. Am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse Ost treffen der SV Oberland Spree (6.) und der Tabellenletzte Bischofswerdaer FV II aufeinander. Das Derby wird am Sonnabend um 15 Uhr angepfiffen. Für die Schiebocker Reserve geht es nur noch darum, sich mit Anstand aus der 7. Liga zu verabschieden. Der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz (10.), den die SG Crostwitz 1981 innehat, beträgt nach einem Punktabzug bereits 16 Zähler. Die Crostwitzer, die nur drei Punkte Rückstand auf Platz sechs haben, empfangen am Sonntag ab 15 Uhr den Tabellenfünften FSV Neusalza-Spremberg. Zur gleichen Zeit erwartet die SG Weixdorf – derzeit mit 17 Punkten auf Platz sieben – den Tabellenvierten FC Oberlausitz Neugersdorf II. Die SGO kassierte in bisher acht Heimspielen erst zwei Niederlagen. (js)

