BFV 08 bezwingt die Jenaer Reserve. Die Schiebocker gewinnen im letzten Saison-Heimspiel gegen den Tabellensiebenten FC Carl Zeiss Jena II glatt mit 3:0 (0:0).

Benno Töppel im Einsatz. Der Kapitän wurde am Montag ebenso wie drei weitere Spieler des BFV 08 verabschiedet. © Archiv

Fußball-Oberliga. Am Montag gab es den definitiv letzten Heimauftritt für ein Quartett des Fußball-Oberligisten Bischofswerdaer FV 08. Beim Spiel gegen den FC Carl Zeiss Jena II wurden Kapitän Benno Töppel sowie Marc Böttger, Lukas Schreiter und Torhüter Patrick Richter aus ganz verschiedenen Gründen verabschiedet. Töppel will sich einer neuen beruflichen Herausforderung stellen. Böttger beginnt ein Lehramtsstudium in Leipzig. Der 20-jährige Schreiter wechselt zum Landesligisten FC 1910 Lößnitz. Keeper Richter will sich sportlich neu orientieren.

Das zumindest Töppel und Böttger dem BFV fehlen werden, zeigten sie den 211 zahlenden Zuschauern mit ihren Toren in der 63. und 84. Minute. Eine Minute vor Marc Böttger hatte Cornelius Gries das zwischenzeitliche 2:0 für das Team von Trainer Erik Schmidt erzielt. Töppel wurde zwei Minuten nach seinem 1:0-Führungstreffer gegen Sandro Schulze ausgewechselt und konnte nach über 90 Spielen sowie 21 Toren für den BFV endgültig die Schiebocker Töppen an den Nagel hängen.

In der Tabelle tat sich nach diesem Ergebnis nicht viel. Bischofswerda ist mit nunmehr 63 Punkten weiterhin Dritter hinter dem Führungsduo BSG Chemie Leipzig (68 Pkt.) und dem VfB Germania Halberstadt (66). Die Halberstädter haben 16 Plustore mehr auf dem Konto als der BFV 08. Da wird im letzten BFV-Auswärtsspiel am kommenden Sonnabend um 14 Uhr beim Tabellenvierten FC Einheit Rudolstadt (49 Pkt.) also ein Schützenfest nötig sein, um noch an den VfB Germania heranzukommen. Erfolgreichster Bischofswerdaer Torschütze ist nach wie vor Frank Zille, der mit elf Treffern auf Rang neun der Liste der besten Stürmer rangiert.

zur Startseite