BFC zu abgezockt für den FC Oberlausitz

Die Mannschaft von Vragel da Silva (links) kam nach dem zweiten Rückstand nicht mehr zurück. © SZ-Archiv/Florian Richter

Neugersdorf. Mit Rückkehrer Robert Koch in der Startelf empfing der FC Oberlausitz Neugersdorf am Sonnabend den BFC Dynamo Berlin. Es war gleichzeitig das erste Heimspiel in Neugersdorf, nachdem man wegen Baumaßnahmen am Stadion nach Zittau ausgewichen war. Am Ende waren die beiden Debüts keine Erfolgsgaranten – nach einem sehenswerten Spiel und einer 1:2-Niederlage stand der FCO ohne Punkte da.

Dabei hatte nicht nur Robert Koch in der ersten Halbzeit gute Gelegenheiten, für das Tor aber sorgte der Berliner Muhovic mit einem satten Distanzschuss kurz vor der Pause.

Nach dem Wechsel ging es Schlag auf Schlag. Dem Ausgleich von Marek per Abstauber (52.) ließ Srbeny die erneute Gästeführung (53.) folgen. Auch wenn Neugersdorf vieles probierte – ein weiteres Tor gelang nicht mehr.

Die Mannschaft von Vragel da Silva rutscht damit auf Tabellenplatz elf. Am kommenden Sonntag geht es zum ZFC Meuselwitz nach Thüringen. (szo)

