Bezirksmeisterschaft in Großröhrsdorf In der Drei-Felder-Halle hat erstmals ein Jugendspieltag der Volleyballerinnen stattgefunden. Das Finale ist am 18. März.

Trainer Frank Behr im Auszeitgespräch mit den Spielerinnen Emma Berge, Anna Gilge, Ella Carolus, Larissa Teich und Johanna Vogel. © privat

Volleyball. Der zweite Spieltag der U 13-Bezirksmeisterschaft der Mädchen fand in der Drei-Felder-Halle in Großröhrsdorf statt. Es war das erste Mal, dass ein Jugendspieltag der Volleyball-Bezirksmeisterschaften dort über die Bühne ging. Die U 13-Mädels von der SG Großröhrsdorf nehmen in der Saison 2017/18 schon zum zweiten Mal an diesem Wettbewerb teil. Konnte in der Saison davor noch kein Spiel gewonnen werden, so stand diesmal schon nach dem ersten Spieltag vor drei Wochen in Meißen ein Spielgewinn zu Buche.

Diesmal trafen die Großröhrsdorferinnen auf die ersten Mannschaften vom Dresdner SC und Dresdner SSV sowie die beiden Coschützer Teams. Im Spiel gegen den Nachwuchs vom DSC war klar zu erkennen, dass die Mädchen vom Dresdner Sportgymnasium weit überlegen waren. Die Sprungaufschläge des Gegners ließen die Mädels der SG ganz häufig bereits in der Annahme verzweifeln. Nachdem die Großröhrsdorfer Mannschaft sich vom ersten Schrecken erholt hatte, ging es langsam bergauf. Die SG-Mädels zeigten in den folgenden Partien gute Spielzüge, hielten zum Teil bis zur Satzmitte mit dem Gegner mit und konnten vor rund 50 Zuschauern sogar die erste Mannschaft des Dresdner SSV in Bedrängnis bringen.

Das SG-Team sammelt Erfahrungen

Jedoch fehlte es im weiteren Verlauf bei den jungen Großröhrsdorferinnen an Konstanz im Spiel, an der Abstimmung zwischen den Spielerinnen und auch die Konzentration ließ angesichts des langen Spieltages immer mehr nach. Ein weiterer Satzgewinn gelang der SG diesmal leider nicht. Dafür konnten die von Frank Behr betreuten Mädels aus dem Rödertal viel Spielerfahrung sammeln und Motivation für die Weiterentwicklung im Training tanken. Der letzte Spieltag der Bezirksmeisterschaft 2017/18 findet dann am 18. März in Dresden statt. (bg)

