Bezirksmeisterschaft im Judo

© Symbolfoto: kairospress

Judo. Am Sonntag richtet der Polizeisportverein (PSV) Kamenz die Titelkämpfe für die besten Nachwuchsjudoka des Sportbezirkes Dresden aus. Gekämpft wird in der Halle des SV Straßgräbchen 1948 (Schulstraße 6 in Straßgräbchen). Die Eröffnung der Meisterschaften findet um 10 Uhr statt. Anschließend beginnen die Vorrundenkämpfe in den Gewichtsklassen der Jugend U 18 und U 21. Die Kamenzer PSV-Judoka wollen ihren Fans wie gewohnt angriffsorientiertes und abwechslungsreiches Judo bieten. Die entscheidenden Finalkämpfe werden ab 13 Uhr zu sehen sein. Im Kampf um die Medaillen geht es dabei auch um die Qualifikationsplätze eins bis vier, die die Fahrkarte für die Sächsischen Einzelmeisterschaften am 21. und 22. Januar in Demitz-Thumitz bedeuten. PSV-Vorsitzender Andreas Seifert: „Kampfsportinteressierte Zuschauer sind recht herzlich eingeladen. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Der Eintritt ist frei.“ (SZ)

