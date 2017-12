Kegeln Bezirksligisten sind gefordert Das Trio aus dem Altkreis strebt Punktgewinne an.

Symbolfoto © Uwe Soeder

Gersdorf. Auf die Bezirksligisten der Region warten recht unterschiedliche Aufgaben. Die Gersdorfer Kegler empfangen den Spitzenreiter vom SK 1990 Markranstädt II. Für das Team um Falko Nissen ist die spannendste Frage, welche Spieler einsatzbereit sind. Nur in der Bestbesetzung sind die Gersdorfer in der Lage, die Punkte zu erringen. Die Reserve des Döbelner SC ist in Hohnstädt zu Gast. Als Tabellenzweiter haben die Muldenstädter auf der neuen Anlage der Randgrimmaer auf jeden Fall eine Chance, zu gewinnen. Die Kegler des SKV 2001 Waldheim reisen zur SG Olympia Leipzig. Auf der Anlage von Olympia haben Joachim Wende und Co schon starke Ergebnisse erzielt. Jedoch haben die Gastgeber in dieser Saison ihre starke erste und zweite Mannschaft zu einem Team zusammengefasst und liegen derzeit auf dem dritten Tabellenplatz. Mit einem Sieg könnten die Gäste die Rote Laterne abgeben.

In der Regionalliga wird bereits der erste Rückrundenspieltag ausgespielt. Derzeit ist die Liga recht ausgeglichen und auch Tabellenführer SV Leisnig 90 III musste am letzten Spieltag eine Niederlage einstecken. Die SG Lok Döbeln/Einheit Lüttewitz empfängt die zweite Vertretung des SV Gersdorf 1910. Der Heimvorteil, der Tabellenplatz und mit dem Einsatz der Leistungsträger Thomas Wunderlich und Steffen Gerlach sind die Gastgeber eindeutig favorisiert. Der SV Leisnig 90 III empfängt den direkten Verfolger vom LWV Geringswalde II. Mit einem Auswärtssieg könnten die Geringswalder den Rückstand zur Tabellenspitze etwas verkürzen und die Saison weiterhin spannend gestalten. Die zweite Waldheimer Vertretung empfängt die dritte Mannschaft des Döbelner SC. Die Ergebnisse der letzten Spieltage und der Tabellenplatz sprechen für die Gäste. Im Kellerduell stehen sich der SV Leisnig 90 II und der SKV Waldheim III gegenüber. Für das Team um Carina Holzbauer-Zorn wird es schwer, gegen die Leisniger zu gewinnen, Sicherlich spielt dabei auch die Personalsituation die entscheidende Rolle, da die Gastgeber Spieler der zweiten und dritten Mannschaft einsetzen können (DA/kbe)

zur Startseite