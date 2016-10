Tischtennis Bezirksklasse erlebt Derby Im Abstiegskampf: In Waldheim stehen sich der TTC und der SV Leisnig 90 gegenüber.

Die Herren des Döbelner SV greifen am Sonnabend nach längerer Pause wieder in das Meisterschaftsgeschehen der Landesliga ein. Gleich zweimal stehen sie auf dem Parkett.

In der ersten Partie trifft die Mannschaft auf dem SV Dresden-Mitte III. Die Elbestädter sind das Schlusslicht der Liga und haben an den ersten drei Spieltagen noch keine Punkte einsammeln können. Daran sollte sich auch nach dem Duell mit dem Döbelner SV nichts ändern. Etwas anders sind die Vorzeichen beim TTC Elbe Dresden II. Die Mannschaft rangiert auf dem dritten Platz und hat zwei ihrer drei Auftritte bereits gewonnen. Doch selbst diese Elbestädter dürften für die Döbelner nicht unschlagbar sein.

Auch der Döbelner SV II ist in der Bezirksklasse gleich zweimal am Start. Nach dem sehr unglücklichen Remis am vergangenen Spieltag empfangen die Mittelsachsen den Langenstriegiser SV und nur vier Stunden später den SV Turbine Frankenberg. Aller drei Mannschaften liegen fast gleich auf. Entsprechend spannend sollte es zugehen. Das gilt auch für das Lokalderby TTC Waldheim gegen den SV Leisnig 90. Beide Teams rangieren momentan am Tabellenende. Der TTC Waldheim hat allerdings seinen Aufwärtstrend mit seinem ersten Punktgewinn zuletzt fortsetzen können. Nun fehlt dem Neuling nur noch ein Sieg. Allerdings wird der SV Leisnig im Lokalderby bei den Zschopaustädtern etwas dagegen haben, auch wenn vieles für die Gastgeber spricht. (DA/jsc/dwe)

