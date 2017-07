Aus dem Gerichtssaal Beziehungsstreit endet mit kaputter Wirbelsäule Eine Gröditzerin will die Wohnung ihrer Partnerin verlassen. Die hat etwas dagegen – und wird handgreiflich.

Eine kaputte Beziehung, reichlich Bier – und eine zur Trennung entschlossene Frau. Anscheinend brauchte es nicht viel mehr, damit die Situation zwischen Sabine W.* und ihrer heutigen Ex-Freundin eskalierte. Doch von vorn. Als es an diesem Februartag kracht, da kriselt es zwischen beiden schon eine Weile. „Wir waren grad’ dabei, uns zu trennen“, erzählt Sabine W. Was genau den Streit zwischen der 20-Jährigen und ihrer Partnerin an jenem Tag auslöst? Es ist nicht ganz klar, es hing wohl mit einem Handy zusammen.

Fakt ist, dass Sabine W. Klamotten packt und gehen will. Doch ihre vom vielen Bier aggressiv gestimmte Ex habe sie nicht gelassen und die Wohnungstür zugesperrt. Sabine W., die gerade auf Alkoholentzug ist, will das nicht hinnehmen: „Ey du Schlampe, lass mich raus!“, habe sie noch gesagt. Als das nichts gebracht habe, habe sie durchs Schlafzimmerfenster nach draußen springen wollen. Ihre kräftige Ex habe sie aber daran gehindert.

Jetzt geht es in der Gröditzer Wohnung wohl so richtig zur Sache: Im Flur kommt es zum Handgemenge. Glaubt man Sabine W., hatte sich dabei auch die Tochter ihrer Ex mit Faustschlägen eingemischt. Und auch Rainer M.* – ein Kumpel, der bis dahin im Wohnzimmer Bier getrunken hatte – ist mit im Flur dabei. Sabine W. trägt eine Prellung an der Wirbelsäule davon. Sie sei über den Boden und dabei über eine Schwelle geschleift worden, erzählt die zierliche Frau mit den blond gefärbten Haaren vor Gericht. Sie tritt dort als Zeugin auf. Angeklagt ist ihre Ex. Die ist aber nicht da.

Dafür aber Rainer M. Jener Kumpel, der geholfen haben soll, Sabine W. durch den Flur zu ziehen. Der behäbig-knurrige Gröditzer mit den langen Haaren bestätigt zwar, dass es zwischen den zwei Frauen einen heftigen Streit gab. „Ich hab’ mich aber nicht eingemischt“, grummelt der Mann in der blauen Jeansjacke mehrmals in seinen Bart. In der Anklage der Staatsanwaltschaft hatte das anders geklungen.

Rainer M. kommt am Ende glimpflich davon. Weil auch Sabine W. nicht sagen kann, ob und wie sie der heute 60-Jährige gepackt hatte, wertet die Richterin das Ganze als Bagatelle – und stellt das Verfahren gegen den Gröditzer ein.

Was hingegen der Ex von Sabine W. strafrechtlich noch blüht, ist offen. Ihr Verfahren wurde abgetrennt. Gegen sie gibt es offenbar schwerer wiegende Vorwürfe. Etwa den, dass sie unbefugt in die Wohnung von Sabine W. eingedrungen sein und dort den Herd angeschaltet haben soll – was einen Brand hätte auslösen können. (SZ/ewe)

*Namen geändert.

