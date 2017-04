Bezaubernd

Orchideen in großer Vielfalt zeigte die Gärtnerei Hebert in Colmnitz am Wochenende zur inzwischen achten Nacht der Orchideen. Mit dabei war Orchideenexperte Siegfried Matzke, der 30 Arten aus seiner privaten Sammlung präsentierte. Die Nacht der Orchideen war laut Gärtnerei-Chef Thomas Hebert sehr gut besucht, was sicherlich auch dem tollen Wetter geschuldet war. Orchideenliebhaber könnten besondere Arten kaufen, die es im übrigen Jahr nicht gibt. Foto: Karl-Ludwig Oberthuer,

